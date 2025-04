Elon Musk dal 22 miliónov dolárov na podporu konzervatívca Brada Schimela, ktorý sa uchádza o miesto sudcu na najvyššom súde v americkom štáte Wisconsin. Jeho súperkou je liberálna kandidátka Susan Crawfordová. Výsledky volieb ovplyvnia ideologickú rovnováhu súdu, ktorý má v súčasnosti liberálnu väčšinu a rozhoduje o kľúčových otázkach vrátane odborových práv, volebnej mapy a prístupu k interrupciám.

Šéf Tesly poskytol peniaze prostredníctvom rovnakých neziskových organizácií, aké použil na podporu amerického prezidenta Donalda Trumpa vo voľbách v roku 2024. Štedrá finančná injekcia tak zmenila nenápadné provinčné hlasovanie na referendum o politike súčasnej americkej administratívy.

Jeho výsledky totiž budú prvým indikátorom nálady voličov po tom, čo sa D. Trump stal šéfom Bieleho domu. Voľby otestujú aj E. Muskovu schopnosť ovplyvniť verejnosť a jej politické názory. Niektorí vysokopostavení demokrati sa boja, že sa konajú priskoro na to, aby jeho odporcovia dokázali ťažiť z nespokojnosti občanov, ktorých doterajšie rozhodnutia miliardára a federálnej vlády nahnevali. „Je znepokojivé, že sa najbohatší človek sveta mieša do politiky,“ citovali jedného z obyvateľov Wisconsinu Financial Times.

Stavil na peniaze

E. Musk v rámci podpory B. Schimela oživil potenciálne nelegálnu taktiku, ktorú prvýkrát použil v kľúčových štátoch (tzv. swing states) počas minuloročných prezidentských volieb. Voličom po novom ponúkol sto dolárov za to, že podpíšu petíciu proti „aktivistickým sudcom“. Dvom šťastlivcom už dokonca venoval šek na milión dolárov.

Okrem toho podporovateľom prisľúbil 20 dolárov za každého voliča, ktorého sa im podarí získať na stranu konzervatívneho kandidáta. Wisconsinský generálny prokurátor Josh Kaul z Demokratickej strany napadol E. Muskov plán na súde, no jeho žaloba bola neúspešná.

Podľa E. Muska budú mať voľby najvyššieho sudcu apokalyptické rozmery a ovplyvnia osud celého ľudstva. Ich výsledky by mohli nepriamo formovať rovnováhu v Kongrese, keďže najvyšší súd Wisconsinu zohráva kľúčovú úlohu pri prehodnocovaní volebných obvodov v tomto kľúčovom štáte. „Utorkové hlasovanie rozhodne, ktorá strana bude kontrolovať Snemovňu reprezentantov. Práve preto je to také dôležité,“ povedal miliardár davu v meste Green Bay.

Ak by najvyšší súd vo Wisconsine získal konzervatívnu väčšinu, mohol by potvrdiť alebo dokonca schváliť volebné obvody tak, aby zvýhodňovali republikánov, čo by im uľahčilo zisk kresiel v Kongrese. Súd rozhoduje aj spory týkajúce sa volebných zákonov, korešpondenčného hlasovania alebo volebných postupov. Tento aspekt je mimoriadne dôležitý najmä v kľúčových štátoch, akým je Wisconsin, kde môžu aj malé právne rozhodnutia ovplyvniť, ktorá strana v budúcich kongresových voľbách zvíťazí.

B. Schimel tvrdí, že E. Musk koná nezávisle a nie je oficiálnou súčasťou kampane. Na otázku, čo si myslí o voličoch, ktorí nesúhlasia s miliardárovou pomocou, odpovedal kritikou demokratov. Tí totiž takisto prijali peniaze od svojich liberálnych mecenášov vrátane Georgea Sorosa a guvernéra JB Pritzkera. Tí spolu Demokratickej strane Wisconsinu venovali 3,5 milióna dolárov, ktoré môže S. Crawfordová použiť na financovanie kampane. Voľby sa tak stali najdrahším súdnym súbojom v histórii Spojených štátov. Očakáva sa, že celkové výdavky presiahnu sto miliónov dolárov.

Vzbura voličov

Demokrati zaplavili médiá reklamnou kampaňou nazvanou „Ľudia proti Muskovi“. Šíria napríklad zábery šéfa Tesly s motorovou pílou, ako oslavuje škrty, ktoré vykonal jeho Úrad pre efektivitu vlády (DOGE). Takisto aj klip, kde do vzduchu dvíha pravú ruku, čo podľa kritikov až nápadne pripomína nacistický pozdrav.

Ak by S. Crawfordová porazila E. Muska a „jeho Maga armádu“, dokázala by, že „plameň demokracie stále horí“, povedal predseda wisconsinských demokratov Ben Wikler počas poslednej fázy kampane. Víťazstvo B. Schimela by bolo podľa jeho rivalky zlou správou pre všetky nasledujúce voľby. „Ak tu E. Musk uspeje a dokáže kúpiť miesto na najvyššom súde, skúsi to aj inde,“ povedala voličom v Appletone.

Myšlienka, že sa do wisconsinskej politiky mieša niekto zvonku, ľavicových voličov pobúrila. „Mal by sa starať o svoje veci a nezasahovať do našej štátnej politiky. Je to šialené,“ reagovala nahnevaná volička.