Za nevykonateľné opatrenie a absolútnu hanbu považuje tímlíder strany Sloboda a Solidarita pre sociálne veci Peter Cmorej dočasné zníženie odvodového zaťaženia pre zamestnávateľov v potravinárstve a v živočíšnej výrobe. Toto opatrenie schválil parlament koncom júna tohto roka na návrh poslancov za stranu Smer-SD Richarda Takáča a exministra práce a sociálnych vecí Jána Richtera, keď za ich návrh hlasovalo 101 poslancov. Cmorej na tlačovej besede upozornil na to, že pravdepodobne ide o štátnu pomoc, ktorú musí Slovensku najprv schváliť Európska komisia.

Hlasovanie za novelu zákona

Expert SaS upozornil na to, že za novelu zákona hlasovali aj predstavitelia strán Hlas-SD, Sme rodina, Republika a OĽaNO.

„Špeciálne hlasovanie poslancov za hnutie Sme rodina je mimoriadne úsmevné,“ povedal. Poslanec za hnutie Sme rodina Milan Krajniak ešte ako minister práce totiž podľa Cmoreja v liste svojho straníckeho kolegu, predsedu výboru pre pôdohospodárstvo Jaroslava Karahutu upozorňoval na riziká tohto legislatívneho návrhu. Napriek tomu Krajniak za tento návrh už ako poslanec hlasoval. „Ukazuje sa, že poslanec Milan Krajniak mal viac počúvať ministra Milana Krajnaka," povedal Cmorej. Upozornil na to, že podľa účinného zákona by už potravinári mali mať nárok na odvodovú úľavu, avšak Sociálna poisťovňa legislatívnu úpravu nechce a ani nemôže uplatňovať. „Ak by Európska komisia štátnu pomoc neschválila, tak by slovenské firmy museli štátu nielen doplatiť sociálne odvody, ale dokonca by museli zaplatiť aj penále a úroky," upozornil expert strany SaS.

Európska komisia preverí legislatívny návrh

Informácie o ďalšom postupe Sociálna poisťovňa zverejní počas augusta. „Proces odvodovej úľavy bude možné zahájiť až po odsúhlasení schémy Európskou komisiou a jej zverejnení v Obchodnom vestníku,“ upozornil hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr. O podmienkach poskytnutia štátnej pomoci Sociálna poisťovňa v spolupráci s Protimonopolným úradom a ministerstvom práce v týchto dňoch s Európskou komisiou intenzívne komunikuje. Od rozhodnutia komisie závisí postup, akým bude Sociálna poisťovňa povinná legislatívnu úpravu implementovať a aké podmienky budú musieť potravinári splniť. Podozrenie, že novela zákona môže zavádzať štátnu pomoc, podľa hovorcu Sociálnej poisťovne bolo už v stanovisku ministerstva práce a sociálnych vecí, ako aj v zásadných pripomienkach Protimonopolného úradu, ktorý odporúčal legislatívnu novinku preveriť s Európskou komisiou. Sociálna poisťovňa preto začala po schválení novely hneď konať a komunikovať s Európskou komisiou.

Štát zavádza dočasné odpustenie odvodov

Zamestnávateľom v potravinárstve a v živočíšnej výrobe má od augusta dočasne klesnúť odvodové zaťaženie. Štát im odpustí časť sociálnych odvodov za ich zamestnancov. Prvýkrát nemá zamestnávateľ platiť poistné za august tohto roka a naposledy za január budúceho roka. Zamestnávateľ bude v tomto období platiť iba poistné na úrazové poistenie a poistné na garančné poistenie. Naďalej však bude mať vykazovaciu povinnosť aj vo vzťahu k poistnému za zamestnávateľa. Zamestnávateľ vo vymedzených odvetviach nebude pol roka platiť za zamestnanca poistné na nemocenské poistenie, starobné poistenie, invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti, poistné na financovanie podpory a poistenie do rezervného fondu solidarity. Odvodová úľava na toto poistné sa vypočíta z vymeriavacieho základu za kalendárny mesiac najviac v sume 700 eur. Ide o sumu tohtoročnej minimálnej mzdy, pričom táto suma sa použije aj za január budúceho roka.