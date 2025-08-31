Aktivita čínskeho odvetvia spracovateľského priemyslu sa v auguste mierne zlepšila, ale napriek tomu sa sektor už piaty mesiac v rade oslabuje. Index nákupných manažérov, ktorý zostavuje čínsky štatistický úrad, v auguste stúpol na 49,4 bodu z júlových 49,3 bodu. Ak je však hodnota indexu pod hranicou 50 bodov, znamená to zmenšovanie odvetvia. Naposledy sektor rástol v marci.
Číne sa už od pandémie koronavírusu nedarí udržiavať silné ekonomické zotavovanie. Peking totiž zápasí s dlhovou krízou v kľúčovom sektore nehnuteľností, chronicky nízkou spotrebou a zvýšenou nezamestnanosťou mladých ľudí.
Okrem toho čínsku ekonomiku ohrozuje aj americká obchodná vojna. Momentálne Washington a Peking v colnej oblasti zachovávajú mier, ktorý predĺžili do 10. novembra, aby pokračovali vo vyjednávaniach.