Snahy Vladimira Putina získať kľúčové obranné línie Ukrajiny pripomínajú situáciu, keď si Adolf Hitler v roku 1938 vymohol ústupky od predstaviteľov vtedajšieho Československa. V Európe existujú obavy, že schopnosť Kyjeva odolávať Rusku bude podobne oslabená, ak bude americký prezident Donald Trump tlačiť na Ukrajinu, aby sa vzdala území vo východnom regióne Donbas.
Zatiaľ čo D. Trump to môže vidieť ako ústretový krok pre V. Putina, aby zabezpečil mierovú dohodu, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský si uvedomuje, že by to umožnilo Rusom postupovať hlbšie do srdca Ukrajiny, uvádza Politico.
„Je kľúčové, aby Európa nevytvorila ďalší mníchovský alebo jaltský moment,“ povedal komisár českej vlády pre rekonštrukciu Ukrajiny Tomáš Kopečný, odkazujúc na závery Mníchovskej konferencie v roku 1938 a tiež Jaltskej v roku 1945. V Mníchove vznikla zmluva, na základe ktorej bolo Československo donútené odstúpiť Nemecku pohraničné územie osídlené prevažne Nemcami (Sudety).
Cena za mier: Ukrajina nakúpi americké zbrane financované Európou za 100 miliárd dolárov
D. Trump verí, že V. Putin bude súhlasiť s mierovou dohodou ukončujúcou vojnu, ak Ukrajina odovzdá Rusom provincie Donecko a Luhansko na východe; Rusko už okupuje takmer celé Luhansko a tri štvrtiny Donecka.
V. Zelenský dôrazne povedal, že to neurobí. „Neopustíme Donbas. Nemôžeme to urobiť. Donbas je pre Rusov odrazový mostík pre budúcu novú ofenzívu.“
Aj vojenskí analytici varujú, že akékoľvek ústupky v Donbase by mohli mať na bojisku ničivé dôsledky. Ak by sa tak stalo, Rusko by posunulo frontovú líniu približne 80 kilometrov západnejšie. Podľa Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) Kremeľ požaduje, aby Ukrajina odovzdala tzv. „opevnený pás“ — obrannú líniu založenú na opevnených mestách, prechádzajúcu cez kopce, lesy a rieky, ktorá slúži ako chrbtica obrany od roku 2014.
Ložiská lítia aj neobjavené bohatstvo Aljašky. Čo všetko plánuje Trump položiť k nohám Putinovi
„Ukrajina posledných jedenásť rokov investovala čas, peniaze a úsilie do posilnenia opevneného pásu a vybudovania významnej obrannej infraštruktúry v mestách a okolo nich,“ uviedol inštitút.
ISW súhlasí so Zelenským. Prímerie by za týchto podmienok Moskve poskytlo „výrazne výhodnejší štartovací bod pre budúcu ofenzívu.“