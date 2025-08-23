Vytvorením živej reťaze v priestore budúceho Industrial Parku Šurany protestovali v sobotu popoludní obyvatelia regiónu proti výstavbe baterkárne. Tú chce v šurianskom priemyselnom parku postaviť spoločnosť GIB EnergyX Slovakia.
Podujatie zorganizovala iniciatíva Chránime si naše. Jej zástupcovia skonštatovali, že už využili všetky dostupné právne a zákonné prostriedky, a preto sú oprávnení začať občiansky odpor podľa článku 32 Ústavy SR. „Ten, kto nechce mať v susedstve čínsku autonómnu oblasť vrátane čínskych policajných hliadok a chce si aj o dva roky poliať záhradku vodou zo svojej studne, vyjsť na čerstvý vzduch bez rúška a hlavne si je vedomý hodnoty vlastného života a zdravia, tak prišiel na pole,“ skonštatovali organizátori živej reťaze.
Iniciatíva Chránime si naše usporiadala protestné podujatie po tom, ako baterkáreň dostala 18. augusta od Regionálneho úradu pre územné plánovanie a výstavbu Nitra stavebné povolenie. Spoločnosti GIB EnergyX Slovakia to umožní vybudovať výrobné objekty určené na prototypovú výrobu v rozsahu do jednej gigawatthodiny (GWh).
Iniciatíva už pred časom proti zámeru spustila petíciu a otvoreným listom sa obrátila aj na premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Podľa nej bude mať výstavba závodu na výrobu batériových článkov zásadný vplyv na životné prostredie, preto sa jej členovia obrátili aj na Ústavný súd SR.
Odporcovia baterkárne už podali viaceré podania, žaloby a pripomienky. „Boli plné konkrétnych faktov a dôkazov o porušovaní zákonov. Väčšina bola ako čarovným prútikom zmetená zo stola a pod rúškom verejného záujmu a strategickej investície sa všetko schvaľuje a nahráva sa investorovi, ktorý sa všemožne snaží vyhnúť procesom predkladaním neúplných a skreslených informácií,“ vyhlásili členovia iniciatívy.
Voči tvrdeniam odporcov čínskej investície sa 19. augusta ohradil Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR. Podľa hovorkyne úradu Simony Parížekovej boli stavebné povolenia vydané na základe príslušných rozhodnutí a záväzných stanovísk dotknutých orgánov, ktoré boli všetky kladné.
Spoločnosť GIB EnergyX Slovakia, ktorá chce v Šuranoch závod na výrobu batériových článkov vybudovať, vo svojich stanoviskách opakovane zdôrazňuje, že jej investičný zámer prísne dodržiava všetky regulačné normy. Pripomína tiež, že celý proces prechádza dôkladnými kontrolami na národnej aj európskej úrovni.