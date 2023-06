Premiér Ľudovít Ódor môže rátať so všetkými hlasmi poslancov Národnej rady SR za SaS na podporu programového vyhlásenia vlády (PVV), ako aj s podporou vyslovenia dôvery vláde. Na utorkovej tlačovej konferencii to zopakoval šéf SaS Richard Sulík. S väčšinou obsahu PVV SaS súhlasí, no Sulík predstavil niekoľko výhrad.

SaS podporuje, že vláda chce pre nasledujúcu vládu pripraviť a predrokovať novelu zákona o rozpočtovej zodpovednosti. "Ale žiadame zapracovanie aj daňovej brzdy ako ďalšieho piliera zodpovedného riadenia verejných financií," dodal Sulík.

Pre zlepšenie podmienok na podnikanie vie podľa neho urobiť viac aj vláda s niekoľkomesačným mandátom. "Napríklad posunúť do legislatívneho procesu naše Kilečko 3 s viac ako 300 opatreniami na zníženie administratívnej záťaže," skonštatoval.

V sociálnej oblasti SaS pozitívne hodnotí najmä záväzok vlády rozšíriť a skvalitniť služby ranej starostlivosti pre deti pochádzajúce zo sociálne znevýhodneného prostredia a záväzok prehodnotiť účelnosť nastavených programov a reforiem v rámci plánu obnovy.

Navrhované strednodobé opatrenia v oblasti zdravotníctva sú podľa SaS všeobecné a nekonkrétne. "Navyše nie je celkom zrozumiteľné, prečo sa kladie dôraz na medzinárodnú spoluprácu, vedu a výskum, ktoré sú síce dôležité, no v najbližších rokoch naše zdravotníctvo bude čeliť iným problémom, najmä personálnym a nedostatku liekov," priblížil Sulík.

SaS oceňuje pokračovanie pevného postoja k pomoci Ukrajine. Chýba jej však dôraz na úsporné opatrenia v prevádzke rezortu obrany a ozbrojených síl.