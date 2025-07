Súčasný minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD) ešte v opozícii v roku 2023 presadil rozmrazenie minimálnych dôchodkov po tom, ako ich vláda bývalého premiéra a súčasného poslanca Igora Matoviča (Slovensko, KÚ, Za ľudí) na tri roky zmrazila. Od tohto momentu sa minimálne dôchodky zvyšujú podľa zaužívaného valorizačného mechanizmu. Rezort práce to uviedol v reakcii na sobotňajšie (26. 7.) vyjadrenie SNS, ktorá navrhla, aby sa na septembrovej schôdzi Národnej rady (NR) SR prerokovala úprava výpočtov minimálneho dôchodku.

„Môžeme len zopakovať, že oprášený návrh SNS by vniesol napätie medzi seniorov, keďže minimálne dôchodky by svojou výškou rýchlo dobiehali riadne dôchodky a zároveň by si v najbližších rokoch vyžiadal zo štátneho rozpočtu stovky miliónov eur navyše,“ vysvetlila riaditeľka odboru komunikácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR Karolína Ducká.

Koaličná SNS navrhla, aby sa na septembrovej schôdzi Národnej rady SR prerokovala úprava výpočtov minimálneho dôchodku. Tlakom na minimálny dôchodok strana očakáva nárast aj iných dôchodkov. Cieľom SNS je dosiahnutie vyšších dôchodkov pre všetkých dôchodcov. Národniari zároveň vyjadrili presvedčenie, že je najvyšší čas výpočet minimálneho dôchodku navrátiť do obdobia rokov 2018 až 2020. Vyjadrili tiež vieru, že nájdu podporu v pléne NR SR, ako aj pochopenie ministra práce Erika Tomáša.