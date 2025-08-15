Odborový zväz IG Metall vyzýva akcionárov Volkswagenu, BMW a Mercedes-Benz na zníženie svojho podielu na zisku. Pomohli by automobilkám zvládnuť pokles predaja a ziskov v Európe.
Predsedníčka IG Metall Christiane Bennerová apeluje na investorov troch najväčších nemeckých automobiliek, aby časť ziskov ponechali na podporu sektora zamestnávajúceho stovky tisíc ľudí. Volkswagen napriek poklesu ziskov vyplatil 6,30 eura na akciu, BMW a Mercedes-Benz po 4,30 eura.
Predaj v EÚ je stále pod úrovňou spred pandémie. Bennerová vyzvala firmy na pokračovanie v dlhodobých investíciách do elektrických vozidiel.