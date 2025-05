Exminister spravodlivosti Gábor Gál, obžalovaný z prijímania úplatku, odmieta vinu. Počas výsluchu pred samosudcom Špecializovaného trestného súdu v Pezinku uviedol, že využije svoje právo nevypovedať a k obvineniam sa vyjadrí až po ukončení výsluchov svedkov a prečítaní listinných dôkazov.

„Naďalej platí, čo som povedal k obžalobe na začiatku súdneho procesu. A to, že nie je pravdou to, čo je uvedené v obžalobe,“ zdôraznil. Žalované skutky sú podľa neho vymyslené. „Týchto skutkov som sa teda ani logicky dopustiť nemohol,“ podotkol s tým, že s kľúčovým svedkom obžaloby Jánom Gajanom sa nepozná. Odmietol, že by si od neho vyžiadal alebo prijal úplatok.

Vyšetrovateľ niekdajšej Národnej kriminálnej agentúry obvinil Gábora Gál z prijímania úplatku v roku 2022. Podľa obžaloby mal v roku 2018 prijať úplatok vo výške 50-tisíc eur za to, že zabezpečí odblokovanie rozhodovacích procesov v Slovenskom pozemkovom fonde. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody vo výmere jedného až piatich rokov. Voči Ladislavovi K., ktorý bol v prípade spoluobžalovaný, bolo trestné stíhanie zastavené z dôvodu premlčania.