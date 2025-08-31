Ako sa stať miliardárom ešte pred tridsiatkou? Podľa podnikateľa Emila Barra to znamená úplne sa vzdať princípov „work-life balance“ a využiť roky, keď je človek dostatočne mladý na to, aby zvládol život sústredený výlučne na prácu. Pre 22-ročného zakladateľa Step Up Social, managing partnera Candid Network a spoluzakladateľa Flashpassu bola cena vysoká.
Na internáte Miami University v Ohiu spával v priemere len tri a pol hodiny denne a prvý rok pracoval každý deň 12 a pol hodiny. Pribral 80 kilogramov a zápasil s úzkosťou, zatiaľ čo prekonával únavu litrami energetických nápojov. „Toto tempo bolo jediným spôsobom, ako vybudovať multimiliónovú spoločnosť,“ hovorí podľa magazínu Fortune.
Mladí ľudia majú teraz podľa neho jedinečné nástroje – jednoduchý prístup k informáciám, globálnym trhom a produktivite. „Priemerný počiatočný plat čerstvých absolventov vysokých škôl v USA je 55-tisíc dolárov, čo znamená, že zarobiť prvý milión trvá roky. Ale ak budete počas vrcholných fyzických a kognitívnych rokov nemilosrdne optimalizovať, môžete dosiahnuť finančnú slobodu do tridsiatky a kúpiť si tým možnosť voľby na zvyšok života,“ uviedol.
Odporúča:
Outsourcovať nepodstatné úlohy, ako je upratovanie, príprava jedla či nakupovanie potravín.
Obmedziť spoločenské záväzky, hoci priznal, že prišiel o priateľov a čelil izolácii.
Prispôsobiť si štúdium – vyberať si kurzy súvisiace s podnikaním a vyhýbať sa tým, ktoré zakazovali notebooky a bránili mu venovať sa klientom.
Zaviesť systém „zero-base calendar“, kde aj rodinné stretnutia museli ustúpiť pracovným povinnostiam.
Šetriť čas na cestovaní, aj za cenu drahšieho 20-minútového letu namiesto trojhodinovej jazdy autom.
„Netvrdím, že každý by sa mal vzdať rovnováhy medzi prácou a životom, ale pre ambicióznych mladých ľudí je tradičná rovnováha pascou, ktorá vás udrží v pohodlnej priemernosti,“ zdôraznil.