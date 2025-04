Na slovenskom trhu je dostatok mäsových aj mliečnych výrobkov a dodávky tovarov sú plynulé, uviedol prezident Zväzu obchodu SR Filip Kasana v súvislosti so šírením nákazy slintačky a krívačky.

„Obchodné siete neevidujú výpadky dodávok mäsa a mäsových výrobkov ani mlieka a mliečnych výrobkov. Ponuka potravín na pultoch je pred Veľkou nocou zabezpečená v kompletnej šírke sortimentu, ktorý podlieha prísnym kritériám zdravotnej bezpečnosti a kvality,“ spresnil Kasana.

V prípade, ak by sa nákaza rozšírila do ďalších chovov a hrozili by významnejšie výpadky produkcie, obchodné siete sú pripravené zabezpečiť dostupnosť dotknutých tovarov alternatívami z trhu EÚ. „Nie je preto žiadny dôvod na paniku a robenie si nadmerných zásob,“ dodal Kasana.