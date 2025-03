Obchodný model Wall Street založený na „americkej výnimočnosti“ sa v posledných týždňoch rozpadol. Tak výrazné a trvalé poklesy akcií a meny sú zriedkavé – za posledných 25 rokov sa podobné epizódy vyskytli len niekoľkokrát, uvádza investičná banka Goldman Sachs. Dolár od začiatku roka oslabil o štyri percentá oproti košu šiestich hlavných svetových mien, zatiaľ čo index S&P 500 klesol takmer o štyri percentá.

Oproti predchádzajúcim rokom ide o zásadný obrat, kedy stávky na silný americký ekonomický rast vyvolali zvýšený dopyt po amerických finančných aktívach na úkor ostatných hlavných trhov.

Dôvodom aktuálnej neistoty sú Trumpove clá a rastúca obava z ekonomických a geopolitických vyhliadok. „Pochybnosti o udržateľnosti americkej výnimočnosti vyvolali jednu z najrýchlejších korekcií amerického akciového trhu od začiatku 70. rokov,“ napísala Goldman Sachs klientom. „Zatiaľ čo korekcie akciového trhu nie sú historicky až také neobvyklé, súbežný výpredaj dolára je výnimočný – najmä v situáciách, keď sa akcie rýchlo preceňujú.“

Otvorene pesimistickí voči doláru

Súčasné otrasy na akciových trhoch a oslabenie dolára prichádzajú v čase, keď Trumpova obchodná vojna destabilizuje globálne finančné trhy a vyvoláva obavy o smerovanie najväčšej svetovej ekonomiky, uvádza Financial Times (FT). „Americká výnimočnosť od začiatku roka slabne a tlačí dolár nadol,“ upozornili menoví stratégovia JPMorgan. Dodali, že prvýkrát po štyroch rokoch sú voči doláru „otvorene pesimistickí“.

Keď ekonómovia dosiaľ vysvetľovali výnimočné postavenie dolára ako jedinej skutočne globálnej meny, odkazovali na štrukturálne faktory, ako je podiel USA na svetovom HDP či hĺbka a likvidita amerických finančných trhov. Dolárová dominancia sa síce opierala o silné ekonomické a finančné základy, no rovnako závisela od medzinárodných vzťahov a dôvery v USA. A práve tie sú v súčasnosti narušené.

Podiel USA na globálnom obchode klesol

Ekonomická výnimočnosť Ameriky už nie je samozrejmosťou. Hoci USA zostávajú lídrom v technológiách a inováciách, oslabovanie výskumných kapacít univerzít a rastúca neistota okolo prisťahovaleckej politiky môžu ohroziť ich dlhodobú konkurencieschopnosť, tvrdí FT.

Podiel USA na globálnom obchode od 50. rokov výrazne klesol – z 18 percent na súčasných 11 percent. Ak by protekcionistická politika viedla k ďalšiemu oslabeniu amerického podielu na globálnom obchode, mohlo by to urýchliť pokles významu dolára.

Ekonomika USA na tom nie je dobre. Zakladateľka a generálna riaditeľka Ark Invest Cathie Woodová varovala, že môže smerovať k jednému alebo dvom negatívnym štvrťrokom v dôsledku dlhodobej recesie. Obavy o pracovnú istotu vedú Američanov k väčším úsporám namiesto spotreby, uviedla. Podľa nej tento pokles pomôže Federálnemu rezervnému systému uvoľniť menovú politiku a vytvorí priestor pre daňové škrty administratívy Donalda Trumpa.