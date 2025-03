Globalizácia a rozmach svetového obchodu priniesli historický nárast bohatstva a kvality života. No obchodné vojny a bariéry ohrozujú podľa Inštitútu finančnej politiky (IFP) ďalší rozvoj. Môžu tiež negatívne ovplyvniť exportne orientované krajiny ako Slovensko.

Po Druhej svetovej vojne liberalizácia obchodu urýchlila hospodársky rast. Slovensko a krajiny V4 získali výhody z príchodu zahraničných investícií, no nie všetci profitovali rovnomerne. Otvorenie trhu môže viesť k rušeniu výroby a regionálnej nezamestnanosti. Stabilný systém opatrení na kompenzáciu zasiahnutých ľudí a regiónov je nevyhnutný pre rast prosperity.

Zavádzanie ciel môže síce chrániť domáce sektory, no nezvyšuje prosperitu a môže vyvolať obchodné vojny. Podľa IFP by EÚ mala na protekcionizmus USA reagovať diplomaciou a diverzifikáciou exportu. Oslabenie bariér v rámci jednotného trhu, najmä v sektore služieb, by prinieslo značné benefity.

Slovensko, ako malá a otvorená ekonomika, stráca pri každom obmedzení medzinárodného obchodu. V obchodnej vojne sú porazení tí, ktorí sú viac závislí od exportu. EÚ by mala podľa inštitútu využiť protekcionistické nálady v USA na oslovenie nových obchodných partnerov a uzatváranie nových obchodných zmlúv.