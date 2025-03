Obchodná vojna, ktorú rozpútal americký prezident Donald Trump, je „budíčkom“ pre Európu, uviedla prezidentka Európskej centrálnej banky Christine Lagardová.

Vyjadrila obavy z možných dôsledkov globálnej obchodnej vojny, ktorá podľa nej poškodí najmä USA a posilní európsku jednotu. Šéf Bieleho domu nedávno zaviedol sériu ciel pre spojencov aj protivníkov, čo viedlo k odvetným opatreniam mnohých krajín a vyvolalo obavy o globálny hospodársky rast.

Lagardová poukázala na hroziace vážne dôsledky: „Ak by sme mali ísť do skutočnej obchodnej vojny, kde by bol obchod výrazne utlmený, malo by to vážne dôsledky pre rast a ceny na celom svete, ale najmä v Spojených štátoch.“

Poukázala ale tiež na možný pozitívny vplyv napätia v obchode, pretože takýto konflikt by mohol slúžiť ako katalyzátor na posilnenie európskej jednoty. „Je to veľký budíček,“ poznamenala.