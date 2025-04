Krajiny Severoatlantickej aliancie (NATO) budú vynakladať viac prostriedkov na obranu a mnohí spojenci tak už robia, vyhlásil generálny tajomník NATO Mark Rutte po stretnutí s ministrami zahraničných vecí Aliancie.

Rutte sa domnieva, že hroziaca obchodná vojna medzi Spojenými štátmi a ich spojencami by nemala ovplyvniť spoločné obranné úsilie. „Tieto dve veci sú oddelené. Mali by sme ich oddeliť a nemali by sme dovoliť, aby zasahovali do našich diskusií,“ zdôraznil.

Generálny tajomník NATO tiež poznamenal, že nové americké clá neporušujú Severoatlantickú zmluvu. Reagoval tak na otázku, odvolávajúcu sa na článok 2 zmluvy, v ktorom sa uvádza: „Spojenci NATO sa budú usilovať o vylúčenie konfliktu zo svojej medzinárodnej hospodárskej politiky a budú podporovať hospodársku spoluprácu medzi akýmikoľvek zmluvnými stranami alebo medzi všetkými zmluvnými stranami“.

Rutte zároveň skonštatoval, že pre Alianciu ostáva naďalej najväčšou hrozbou Rusko.