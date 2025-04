Poisťovňa Allianz Trade predpokladá, že počet firemných insolvencií bude vo svete naďalej rásť. Po minuloročnom desaťpercentnom náraste očakáva tento rok rast o šesť percent a v budúcom roku o ďalšie tri percentá. Ak sa prognózy potvrdia, pôjde už o piaty rok po sebe so zvyšujúcim sa počtom prípadov platobnej neschopnosti. Výhľad pre Slovensko je však o niečo priaznivejší.

„V regióne strednej a východnej Európy sme spolu s Bulharskom patrili medzi výnimky, kde počet firemných insolvencií klesol,“ uviedol Allianz Trade. Vlani ich v SR ubudlo o sedem percent na 1 880 prípadov. Znížili sa najmä osobné. Kompenzovali tak nárast insolvencií medzi podnikateľskými subjektmi. Napriek tomu by podniky mali zostať opatrné. „V roku 2025 očakávame mierny nárast insolvencií, lebo makroekonomické podmienky ostávajú neisté a prístup k úverom môže byť náročnejší,“ dodala poisťovňa.

Nárast platobnej neschopnosti firiem môže mať výrazný vplyv na zamestnanosť. Podľa Allianz Trade bude v roku 2025 týmto vývojom priamo ohrozených 2,3 milióna pracovných miest po celom svete, čo je o 120-tisíc viac než vlani. Najohrozenejšie sú západná Európa a Severná Amerika.

Najväčším rizikom je stále hroziaca obchodná vojna. Prognóza o platobnej neschopnosti podnikov by sa mohla zhoršiť, ak by európska ekonomika vykazovala slabší výkon, alebo ak by sa zhoršili podmienky v regióne APAC a v Číne. „Geopolitika môže byť významným zdrojom turbulencií - konflikty v Rusku a na Ukrajine, napätie v Juhočínskom mori, či politické neistoty okolo Taiwanu. Plnohodnotná obchodná vojna by mohla zvýšiť počet insolvencií o ďalších 2,1 percenta v roku 2025 a o 4,8 percenta v roku 2026,“ dodal hlavný analytik pre výskum insolvencií v Allianz Trade Maxime Lemerle.