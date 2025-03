Slovensko patrí ku krajinám, ktoré najviac zasiahnu americké clá na dovoz automobilov. Rast hrubého domáceho produktu znížia tarify kumulatívne v nasledujúcich troch rokoch približne o 1,5 percenta. To prinesie stratu miliárd eur v exportoch a výrazný negatívny dosah aj na trh práce v podobe nárastu nezamestnanosti o niekoľko desatín percenta, uviedol analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák.

„V rámci regiónu strednej a východnej Európy je pre Slovensko americký dopyt najvýznamnejší. Podľa amerických dát presiahla hodnota slovenských exportov do USA asi šesť percent nášho HDP, drvivú väčšinu tvoria automobily,“ vysvetlil. Dodal, že ďalší z negatívnych vplyvov na našu ekonomiku príde cez spomalenie ekonomík našich obchodných partnerov, najmä Nemecka.

Rozpútanie obchodnej vojny podľa analytika uškodí všetkým stranám konfliktu. Preferovanou voľbou je diplomatické riešenie situácie, v ktorom EÚ ponúkne prezidentovi Donaldovi Trumpovi niečo, čo môže na domácej pôde prezentovať ako víťazstvo jeho administratívy.

Prvou možnosťou je odstránenie bariér a ciel voči Spojeným štátom. EÚ má totiž zavedené dovozné clá napríklad na americké automobily vo výške desať percent, zatiaľ čo Spojené štáty mali 2,5 percenta na všetky automobily a 25 percent na dovážané pickupy. V rámci snahy o zvýšenie sebestačnosti v oblasti obrany a energetiky sa môže zaviazať nakupovať viac zo Spojených štátov, napríklad obranných systémov či skvapalneného zemného plynu.

Pokiaľ sa nepodarí obchodný konflikt urovnať diplomatickou cestou, je namieste reakcia v podobe odvetných ciel, ktoré porovnateľne zasiahnu americkú ekonomiku. To je však náročné, keďže exporty z USA do EÚ sú výrazne nižšie než opačným smerom. „V EÚ môže prísť k zasiahnutiu amerických finančných a technologických spoločností, obmedzovaniu prístupu k verejnému obstarávaniu či činností konkrétnych firiem. Únia by však týmto krokom rozohrala naozaj veľkú hru,“ dodal analytik.