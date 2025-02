Analytici úseku meny, štatistiky a výskumu Národnej banky Slovenska uvádzajú, že obavy z obchodnej vojny majú na infláciu v eurozóne iba malý vplyv. Neistota ohľadom budúceho vývoja inflácie je značná, pričom možným kľúčovým faktorom je vyostrenie obchodných vojen. Zvyšovanie ciel, ako to naznačuje politika Trumpovej administratívy, má podľa analytikov priamy vplyv na svetové ekonomiky.

Zvýšené tarify na dovoz do USA vedú k posilneniu amerického dolára, čo zdražuje tovary importované do eurozóny. To môže vyvolať inflačný tlak, ale oslabenie eura voči doláru má iba obmedzený inflačný vplyv, keďže euro sa voči iným menám neoslabuje výrazne. Celkovo sa euro voči menám obchodných partnerov oslabilo o približne 2,5 percenta, čo by mohlo podľa analytikov počas roka zvýšiť infláciu o 0,1 percentuálneho bodu.

Stupňovanie obchodnej vojny môže narušiť vzájomný obchod medzi USA a EÚ, čo by viedlo k spomaleniu hospodárskeho rastu a zníženiu konkurencieschopnosti Európy na americkom trhu. Dlhodobé opatrenia na ochranu trhu môžu mať negatívny vplyv na inovácie a produktivitu. Napriek tomu Európa zaznamenávala v minulých rokoch obchodné prebytky voči USA, čo signalizuje dobrú výkonnosť ekonomiky USA a vzájomnú prospešnosť obchodných vzťahov.