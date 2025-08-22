Nvidia nariadila dodávateľom komponentov vrátane Samsung Electronics a Amkor Technology, aby zastavili výrobu čipov H20 AI pre čínsky trh.
Americká spoločnosť vydala pokyn po tom, čo Peking vyzval domáce firmy, aby sa vyhli používaniu tohto čipu.
Pozastavenie výroby vyvoláva otázky o dopyte po H20, ktorý je menej výkonnou verziou špičkových AI akcelerátorov, konkurujúcich podobne výkonným čipom od Huawei Technologies a Cambricon Technologies.
Nvidia a AMD nedávno získali súhlas Washingtonu na obnovenie predaja lacnejších AI čipov do Číny za právne spornej podmienky, že 15 percent tamojších príjmov odvedú americkej vláde.