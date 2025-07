Nvidia v stredu 9. júla ako prvá firma v histórii prekonala trhovú kapitalizáciu štyroch biliónov dolárov. Technologický gigant sa tým dostal na úroveň veľkých štátov. Podľa Svetovej banky Japonsko aj India vyprodukovali v roku 2024 približne rovnaký hrubý domáci produkt. Väčšie ekonomiky majú už len USA, Čína a Nemecko.

Tiež by to stačilo na kúpu takmer polovice indexu S&P 500, trinásťkrát všetkých 50 najhodnotnejších športových klubov sveta alebo desaťnásobku majetku Elona Muska.

Šéf Tesly E. Musk sa stal najbohatším človekom na svete vďaka podielu v Tesle a ďalším firmám, ktoré založil či kúpil – od SpaceX po Neuralink či X.

Keďže veľká časť jeho bohatstva je v akciách Tesly, Muskove miliardy denne kolíšu. Podľa rebríčka Forbes mal v stredu majetok tesne pod 400 miliárd dolárov. To je o minimálne sto miliárd viac než vlastní Larry Ellison z Oracle, Mark Zuckerberg z Metaplatforms či Jeff Bezos z Amazonu. No stále len desatina aktuálnej hodnoty Nvidie.

Takmer polovica indexu S&P 500

Pri súčasných valuáciách viac než 500 firiem z indexu S&P 500 by Nvidia za svoju trhovú cenu dokázala kúpiť takmer polovicu všetkých titulov v indexe.

Podľa prepočtov Investopedie má 216 najmenej hodnotných firiem v indexe dokopy približne štyri bilióny dolárov.

Forbes minulý rok odhadol, že 50 najhodnotnejších športových tímov sveta (NFL, MLB, NBA, futbal) má spolu cenu 289 miliárd dolárov.

Pri aktuálnej kapitalizácii by Nvidia mohla kúpiť všetkých päťdesiat najcennejších športových klubov, od Dallas Cowboys cez New York Yankees až po Real Madrid, a to takmer 14-krát.

A čo Formula 1? Podľa Forbesu všetkých desať tímov stálo po sezóne 2023 dokopy asi 19 miliárd dolárov. Nvidia by si teda mohla kúpiť celý seriál F1 vyše 200-krát.

Stomiliónový nákup vlastných čipov

V marci 2024 šéf Nvidie Jensen Huang oznámil, že ich nový Blackwell čip, určený na náročné úlohy AI, bude stáť medzi 30-tisíc až 40-tisíc dolárov za kus. Vývoj vyšiel firmu na zhruba desať miliárd dolárov.

To znamená, že za svoju trhovú hodnotu by Nvidia mohla kúpiť medzi sto až 133 miliónmi vlastných čipov. Pre porovnanie – Muskova firma xAI, ktorá vyvíja četbot Grok pre sieť X, využíva asi 200-tisíc Nvidia čipov na tréning a prevádzku. Skrátka, štyri bilióny dolárov už dnes znamenajú omnoho viac než len číslo na burzovom grafe.