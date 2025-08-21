Nový Zéland vynaloží 1,16 miliardy dolárov na nákup piatich vrtuľníkov MH-60R Seahawk určených na protiponorkové operácie. Ďalej sa rozhodli získať dve lietadlá Airbus A321XLR, ktoré nahradia poruchové stroje Air Force 757. Celková investícia dosiahne 1,57 miliardy dolárov, oznámila vláda vo Wellingtone.
Ministerka obrany Judith Collinsová a minister zahraničných vecí Winston Peters zdôraznili, že krajina čelí najnáročnejším strategickým okolnostiam v modernej histórii. „Vzdialenosť už neposkytuje takú ochranu ako kedysi. Obrana nie je niečo, čo možno odložiť,“ povedala Collinsová. Peters dodal, že diplomacia nestačí.
Vrtuľníky budú vybavené torpédami, raketami Hellfire, guľometmi a riadenými strelami APKWS. Ozbrojené sily plánujú doplniť flotilu aj o bezpilotné drony. Nové lietadlá Airbus by mali byť nasadené do roku 2028.