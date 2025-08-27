Nový generálny riaditeľ Banky pre medzinárodné zúčtovanie Pablo Hernández de Cos zdôraznil, že centrálne banky musia chrániť nezávislosť a sústrediť sa na boj s infláciou. Nezávislosť označil za kľúč k dôveryhodnosti menovej politiky. Jasný mandát na cenovú stabilitu, nezávislosť a zodpovednosť sú základom práce centrálnych bankárov.
Bankári stanovovať úrokové sadzby a využívať nástroje ako kvantitatívne uvoľňovanie len vtedy, ak rozhodujú na základe ekonomických úvah a bez krátkodobých politických zásahov, vyhlásil Hernández de Cos.
Obavy o nezávislosť Fedu vyvolali kroky Donalda Trumpa. Americký prezident opakovane tlačí na šéfa Fedu Jeroma Powella, aby uvoľnil menovú politiku, a otvorene ho kritizuje. Najnovšie oznámil prepustenie guvernérky Lisy Cookovej, ktorá odmietla odstúpiť a prostredníctvom právnika Abbeho Lowella podá žalobu. Prezident nemá právomoc ju odvolať.