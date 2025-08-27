Nový generálny riaditeľ Banky pre medzinárodné zúčtovanie Pablo Hernández de Cos zdôraznil, že centrálne banky musia chrániť nezávislosť a sústrediť sa na boj s infláciou. Nezávislosť označil za kľúč k dôveryhodnosti menovej politiky. Jasný mandát na cenovú stabilitu, nezávislosť a zodpovednosť sú základom práce centrálnych bankárov.

Bankári stanovovať úrokové sadzby a využívať nástroje ako kvantitatívne uvoľňovanie len vtedy, ak rozhodujú na základe ekonomických úvah a bez krátkodobých politických zásahov, vyhlásil Hernández de Cos.

Obavy o nezávislosť Fedu vyvolali kroky Donalda Trumpa. Americký prezident opakovane tlačí na šéfa Fedu Jeroma Powella, aby uvoľnil menovú politiku, a otvorene ho kritizuje. Najnovšie oznámil prepustenie guvernérky Lisy Cookovej, ktorá odmietla odstúpiť a prostredníctvom právnika Abbeho Lowella podá žalobu. Prezident nemá právomoc ju odvolať.

Ďalšie dôležité správy

AZ7 archív Washington - Na archívnej snímke z 25. júna 2025 členka Rady guvernérov Federálneho rezervného systému Lisa Cooková (vpravo) hovorí s prezidentom americkej centrálnej banky Jeromeom Powellom pred otvoreným zasadnutím Rady guvernérov Federálneho rezervného systému vo Washingtone. Cena zlata zaznamenala vo štvrtok 21. augusta 2025 pokles, rozsah poklesu bol však iba mierny. Investori vyčkávajú najmä na vystúpenie prezidenta americkej centrálnej banky Fed Jeroma Powella na začínajúcom sa
Neprehliadnite

Biely dom stupňuje tlak na členku Rady guvernérov Fedu Cookovú