V uplynulých týždňoch sa objavil nový, veľmi dobre prepracovaný typ podvodu. Cieľom je najprv získať kontrolu nad komunikačnou aplikáciou mnohých používateľov a následne prostredníctvom siete kontaktov vylákať od ľudí peniaze. Počty takto podvedených výrazne stúpajú.

„Asi ste už zachytili a možno aj sami dostali správu do WhatsAppu, v ktorej vás niekto známy žiada o podporu mladého talentovaného dievčaťa v ankete s hlavnou cenou - štipendiom pre bezplatné vzdelávanie počas celého budúceho roka,“ priblížil šéf bezpečnosti Slovenskej sporiteľne Ján Adamovský.

V prvom kroku sa podvodníci snažia dostať aplikáciu pod svoju kontrolu. Najskôr obeť nasmerujú na relatívne dôveryhodne vyzerajúcu stránku a pokiaľ súhlasí s autorizáciou nového zariadenia, získajú cez webové rozhranie nad ňou potrebnú kontrolu.

Keď sa zločinci dostanú ku kontaktom obete, časti jej známych posielajú rovnakú žiadosť o podporu talentovaného dieťaťa. Ďalšej časti kontaktov už posielajú z ukradnutého whatsappového účtu žiadosť o pôžičku, ktorá sa pohybuje väčšinou do 1 000 eur. V tomto prípade už ide o podvodné získanie peňazí. Podvodníci sú pripravení aj na to, že im ich obete nepošlú peniaze len tak bez otázok. Aby náhodou na konverzáciu nenarazil skutočný priateľ obete, sedia pred počítačom a odpovedajú na otázky skôr, ako to stihne reálny známy.

„Nezabudnite si skontrolovať v nastaveniach WhatsAppu prepojenia a zrušiť ich, ak máte akékoľvek podozrenie, že ste sa stali obeťou podvodu,“ odporučil Adamovský. Ak už človek peniaze poslal na podvodný účet, má kontaktovať políciu a svoju banku.