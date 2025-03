Bezprecedentný balík budúcich výdavkov, ktorý v Nemecku schválili tento týždeň, môže viesť k zrýchleniu rastu spotrebiteľských cien. Poukazuje na to analýza nemeckého ekonomického inštitútu IW.

Najskôr v utorok (18. 3.) Spolkový snem (Bundestag) a následne v piatok (21. 3.) Spolková rada (Bundesrat) schválili finančný balík na posilnenie obrany a podporu infraštruktúry, ako aj ústavnú reformu dlhovej brzdy. Plán zahrnuje vytvorenie fondu na obnovu infraštruktúry v objeme 500 miliárd eur, ako aj uvoľnenie prísnych dlhových pravidiel, s cieľom umožniť zvýšenie vojenských výdavkov.

Aj keď súhlas zo strany obidvoch zákonodarných orgánov privítala aj Európska únia ako signál odhodlania Berlína naďalej podporovať Ukrajinu a posilniť obranyschopnosť EÚ, analytici z IW upozornili, že tento krok môže viesť k novým problémom na domácom trhu.

„Zvýšenie vládnych výdavkov financovaných novými pôžičkami má potenciál odštartovať zrýchľovanie inflácie, ak ponuka nebude schopná pokryť zvýšený dopyt," uviedli experti z IW.

Na základe ich výpočtov môže nemecký verejný dlh, ktorý v súčasnosti dosahuje 63 percent hrubého domáceho produktu, stúpnuť do doku 2037 na približne 85 percent HDP. Ak nová vláda, ktorú pravdepodobne vytvoria kresťanskodemokratický blok CDU/CSU a sociálni demokrati (SPD), chce, aby výdavky reálne viedli k podpore hospodárskeho rastu, experti odporučili zameranie sa na tri oblasti: zabezpečenie dostatočného počtu pracovníkov, obmedzenie sociálnych výdavkov a zníženie byrokracie.

Určitá časť záťaže podnikov, ako sú vysoké energetické náklady a byrokracia, by sa mohla postupne zmierniť, uviedli analytici z IW. „No zvýšenie počtu kvalifikovaných pracovníkov a lepší prístup k infraštruktúre potrebnej na zvýšenie výkonu firiem bude možné dosiahnuť najskôr v strednodobom horizonte. To znamená, že zvýšený dopyt môže viesť v najbližšom období k rastu inflácie, najmä, ak sa politici budú snažiť rýchlo uviesť do pohybu vysoký objem peňazí," dodali.

Samotné schválenie výdavkového balíka bolo podľa ekonómov jednoduché. Teraz musí nová vláda presadiť výdavkovú politiku, ktorá povedie k rastu hospodárstva, ako aj štrukturálne reformy vhodné pre riešenie demografických zmien.