V uplynulých mesiacoch nové úvery väčšinou klesali, hlavne tie určené na bývanie. V máji však prišla zmena a objem nových úverov vzrástol. Nové úvery rástli aj v júni, i keď len mierne.

„Očakávame ale, že aj v ďalších mesiacoch budeme sledovať skôr miernejší dopyt po úveroch, predovšetkým v prípade úverov na bývanie,“ povedala analytička 365.bank Jana Glasová.

Vlaňajší silný dopyt po bývaní

Podpisovať sa pod to budú podľa nej vyššie úrokové sadzby na hypotékach, drahé nehnuteľnosti, nižšie objemy úverov, ktoré si budú môcť záujemcovia dovoliť a tiež istá nasýtenosť trhu.

Vlani bol totiž dopyt po bývaní veľmi silný. Vtedy sa našinci snažili využiť výhodné podmienky na trhu pred očakávaným rastom úrokových sadzieb.

Čisté nové úvery poskytnuté domácnostiam tvorili v júni sumu 645,7 milióna eur a oproti máju sa mierne zvýšili o 2,4 percenta.

Podpísal sa pod to podľa Glasovej nárast nových úverov na bývanie, a to o 5,4 percenta, čo predstavovalo viac než 18 miliónov eur. Spotrebné úvery sa v mesačnom porovnaní znížili, a to o zhruba 3,5 percenta, teda v absolútnom vyjadrení o vyše šesť miliónov eur.

Celkový objem úverov je výrazne medziročne vyšší

Celkový stav úverov poskytnutých obyvateľstvu predstavoval na konci júna niečo vyše 50 miliárd eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 6,5 percenta.

Naďalej teda platí, že celkový objem úverov obyvateľov je výrazne medziročne vyšší, ale tempo rastu sa z mesiaca na mesiac spomaľuje. Pre porovnanie, na konci vlaňajška bolo ešte dvojciferné a na začiatku tohto roka prekračovalo deväť percent.

V medziročnom porovnaní je vyšší hlavne objem úverov na bývanie. Tie boli v júni 2023 oproti vlaňajšku vyššie o 9,4 percenta. Na mesačnej báze, teda v porovnaní s májom 2023, sa úvery na bývanie zvýšili už len mierne o 0,4 percenta.

Celkový objem spotrebiteľských úverov sa v júni 2023 medziročne zvýšil o päť percent a v medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské úvery vzrástli taktiež len mierne o 0,5 percentuálneho bodu.