Americký prezident Donald Trump v noci na dnes podpísal exekutívny príkaz, ktorý s platnosťou od 7. augusta zavádza nové clá v rozmedzí od 10 percent do 41 percent na dovoz do Spojených štátov z desiatok krajín, s ktorými majú USA rôzne vysoký obchodný deficit. Urobil tak len niekoľko hodín pred uplynutím lehoty, ktorú stanovil pre uzavretie obchodných dohôd s jednotlivými obchodnými partnermi. Predĺžená lehota má umožniť colným orgánom, aby sa na vec po technickej stránke pripravili.

Výnimkou je Kanada. Clo na dovoz veľkej časti tovaru zo susednej krajiny Trump samostatným exekutívnym príkazom zvýšil na 35 percent z predchádzajúcich 25 percent a začne platiť už dnes. V platnosti zostáva výnimka pre kanadský a mexický tovar vstupujúci do krajiny v rámci severoamerickej obchodnej dohody. Mexiko naďalej čelí 25-percentným clám.

Nové dovozné poplatky sa týkajú 69-tich obchodných partnerov Spojených štátov: 68 krajín a 27-člennej Európskej únie. Niektorým z nich sa podarilo pred dnešným termínom uzavrieť bilaterálne dohody o znížení ciel, iné ani nedostali možnosť s americkou administratívou vyjednávať. V Trumpovom nariadení sa uvádza, že tovar zo všetkých ostatných krajín, ktoré nie sú v zozname uvedené, bude podliehať sadzbe vo výške desiatich percent.

Sadzby na dovoz tovaru do USA boli stanovené napríklad na 30 percent v prípade Juhoafrickej republiky, 25 percent na dovoz z Indie, 20 percent z Taiwanu či 15 percent na dovoz z Izraela. Na Srbsko sa vzťahuje sadzba 35 percent, na Švajčiarsko 39 percent, 40-percentnej sadzbe čelí Barma a Laos a najvyššia, 41-percentná sadzba sa týka Sýrie.

Na väčšinu tovarov z EÚ sa na základe obchodnej dohody uzatvorenej už cez víkend bude vzťahovať clo 15 percent, týka sa to aj dovozu áut. Pri niektorých strategických produktoch, ako sú lietadlá alebo vybrané chemikálie, bude platiť nulové clo, a to ako pri dovoze do USA, tak v opačnom smere.

Vysokopostavený predstaviteľ Bieleho domu agentúre Reuters povedal, že bude oznámených ešte niekoľko obchodných dohôd, a že napríklad v prípade Číny rozhodnutie ešte nepadlo.