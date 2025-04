Takzvané recipročné clá, ktorých zavedenie ohlásil americký prezident Donald Trump, ešte viac poznamenajú exportne orientovanú ekonomiku Slovenska. Takisto ju zasiahnu už skôr ohlásené tarify na dovoz automobilov do Spojených štátov. Najväčšie dopady budú v budúcom roku, tvrdí analytik bankového domu Slovenská sporiteľňa Marián Kočiš.

Guvernér Slovenskej centrálnej banky Peter Kažimír uviedol, že clá znamenajú oslabenie ekonomického rastu, ohrozenie dobrej nálady na trhu práce a budú mať dopad na ceny. Očakáva reakciu EÚ na rozhodnutie USA.

Banka pôvodne očakávala, že len tarify na dovoz automobilov do USA by v priebehu troch rokov znížili tempo rastu HDP v SR celkovo o 1,5 percentuálneho bodu. Slovensko, ktoré je v prepočte na obyvateľa najväčším výrobcom automobilov na svete, vyváža do USA hlavne autá. V rámci recipročných ciel sa napríklad na tovarz Európskej únie do USA bude vzťahovať clo 20 percent.

Spojené štáty začali vyberať 25-percentné clo na dovoz osobných a ľahkých úžitkových áut, ktoré Trump ohlásil už v marci. Vtedy slovenská ministerka Denisa Saková uviedla, že Slovensko sa v rámci EÚ bude radiť k najviac zasiahnutým krajinám.

Kočiš tvrdí, že že clá zrejme prinesú stratu stoviek miliónov eur ročne v exportoch, respektíve celkové ekonomické aktivity, a citeľný negatívny dopad aj na trh práce v podobe nárastu nezamestnanosti o niekoľko desatín. Dodal, že v Spojených štátoch končí v rámci reexportu tiež časť slovenskej produkcie pôvodne vyvezená na trhy krajín Európskej únie.

V tomto roku by tak podľa neho HDP Slovenska mohol stúpnuť zhruba o 1,5 percenta, čo by znamenalo o pol percentuálneho bodu horší výsledok, ako sa predtým čakalo. Na budúci rok počíta Kočiš s rastom ekonomiky len o pol percenta v porovnaní s doterajším odhadom 1,9 percenta.

Analytik uviedol, že nižší ekonomický rast znamená aj nižšiu životnú úroveň. Predpokladá, že v blízkej dobe sa ešte bude rokovať, čo by mohlo čiastočne korigovať tarify, ktoré Spojené štáty oznámili.