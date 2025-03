Európsky priemysel čelí dlhodobému pesimizmu, ktorý sa zatiaľ nedarí rozptýliť. Európska komisia chce v rámci programu Clean Industrial Deal zaviesť kritériá na podporu domácej výroby a ekologických produktov. Predstavila sériu opatrení s cieľom vytvárať príležitosti na podnikanie, no reakcie sa pohybovali v duchu „dobré, ale čo ďalej?“.

Jedna myšlienka vzbudila pozornosť lídrov priemyslu, ekonómov aj ekologických organizácií: Nápad za dva biliónov eur, ktorého čas možno konečne nadišiel. Vlády by podľa exekutívy EÚ mali nakupovať ekologickejšie veci.

Princíp je jednoduchý – firmy by sa pri uchádzaní o štátne zákazky nehodnotili len podľa ceny, ale aj podľa environmentálnych kritérií. Dlhodobé kontrakty by im umožnili investovať do čistejšej výroby, čo by postupne znižovalo jej náklady a urobilo ju konkurencieschopnou voči tradičným, menej ekologickým alternatívam.

Ak sa tento mechanizmus skombinuje s pravidlami podporujúcimi výrobu v Európe, môže to pomôcť vytvoriť nových šampiónov priemyslu schopných konkurovať aj na svetových trhoch.

Podľa európskeho komisára pre priemyselnú stratégiu Stéphana Séjourného je kľúčové stimulovať dopyt. Po návštevách priemyselných podnikov naprieč Európou konštatoval, že mnohé firmy už investovali do ekologizácie výroby, no chýba im trh, ktorý by ich čisté produkty dokázal absorbovať.

Verejné obstarávanie predstavuje približne 15 percent európskeho HDP. Ak by sa aj len zlomok tejto sumy presmeroval na ekologickejšie produkty, mohli by sa do ekonomiky uvoľniť stovky miliárd eur na podporu tzv. rastúcich priemyselných odvetví.

Podľa bývalého šéfa Európskej centrálnej banky Maria Draghiho práve tieto nové odvetvia Európe chýbajú. Jeho analýza z roku 2024 významne ovplyvnila súčasné smerovanie Európskej komisie, pripomína Politico.

Podobné stratégie už priniesli v Európe niekoľko úspechov. Francúzska štátna železničná spoločnosť SNCF v januári uzavrela kontrakt v hodnote jednej miliardy eur s nemeckým výrobcom ocele Saarstahl na dodávky nízkouhlíkových koľajníc. Výrobca autobusov Daimler uzavrel kontrakty na dodávku elektrických autobusov pre mestá ako Hamburg, Haag, Osnabrück, Miláno a Brusel. Dopyt po týchto vozidlách podľa hovorcu spoločnosti Kai Wolfera neustále rastie.