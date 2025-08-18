Najväčší štátny investičný fond na svete s hodnotou približne 1,71 bilióna eur spustil v auguste urgentnú kontrolu po zistení, že vlastní podiel v izraelskej firme poskytujúcej služby armáde vrátane údržby bojových lietadiel. Rozhodol sa stiahnuť zo svojho portfólia šesť spoločností prepojených s Gazou a Západným brehom Jordánu.

Správca fondu plánuje zverejniť mená spoločností po dokončení procesu spolu s dôvodmi rozhodnutia. Na odporúčanie etickej rady bude fond mesačne preverovať všetky izraelské firmy vo svojom portfóliu.

K 14. augustu vlastnil podiely v 38 izraelských podnikoch kótovaných na burze v hodnote 1,86 miliardy amerických dolárov. Ešte koncom júna pritom držal akcie v 61 spoločnostiach.

Ďalšie dôležité správy

WA 29 Kišiňov - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová počas spoločnej tlačovej konferencie s moldavskou prezidentkou Maiou Sanduovou v Kišiňove vo štvrtok 10. novembra 2022. FOTO TASR/AP European Commission President Ursula von der Leyen speaks during a joint press conference with the Moldovan President Maia Sandu in Chisinau, Moldova, Thursday, Nov. 10, 2022. (AP Photo/Aurel Obreja)
Neprehliadnite

Brusel navrhol pozastaviť prístup Izraela k fondom pre technologické startupy