Najväčší štátny investičný fond na svete s hodnotou približne 1,71 bilióna eur spustil v auguste urgentnú kontrolu po zistení, že vlastní podiel v izraelskej firme poskytujúcej služby armáde vrátane údržby bojových lietadiel. Rozhodol sa stiahnuť zo svojho portfólia šesť spoločností prepojených s Gazou a Západným brehom Jordánu.
Správca fondu plánuje zverejniť mená spoločností po dokončení procesu spolu s dôvodmi rozhodnutia. Na odporúčanie etickej rady bude fond mesačne preverovať všetky izraelské firmy vo svojom portfóliu.
K 14. augustu vlastnil podiely v 38 izraelských podnikoch kótovaných na burze v hodnote 1,86 miliardy amerických dolárov. Ešte koncom júna pritom držal akcie v 61 spoločnostiach.