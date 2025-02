Nórsky ropný gigant Equinor v nasledujúcich dvoch rokoch zníži investície do obnoviteľných zdrojov energie o polovicu a zároveň zvýši ťažbu ropy a plynu, uviedol generálny riaditeľ Anders Opedal. Prechod na energiu s nižšími emisiami oxidu uhličitého je totiž pomalší, ako sa očakávalo. Náklady sa zvýšili a zákazníci nechcú uzatvárať dlhodobé zmluvy.

„Znižujeme investície do obnoviteľných zdrojov a nízkouhlíkových riešení, pretože v budúcnosti nevidíme potrebnú ziskovosť,“ povedal Opedal. Investície do obnoviteľných zdrojov by sa mali postupne znížiť na päť miliárd dolárov.

Equinor nasleduje ďalšie energetické spoločnosti, ktoré znižujú investície do obnoviteľných zdrojov, ako sú britské podniky Shell a BP. Opedal tiež privítal výzvu amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby ropný priemysel pokračoval v nových vrtoch a zvyšovaní ťažby.