Olav Aleksander Bu trénoval niektorých z najlepších vytrvalostných športovcov sveta. Už dlho sa spolieha na takzvanú nórsku metódu, ktorá mu umožňuje nastaviť zverencom tú správnu intenzitu tréningov a zároveň predchádzať zraneniam či vyhoreniu.

Táto istá metóda môže pomôcť aj nešportovcom zlepšiť si kondíciu a predĺžiť život, tvrdí tréner. „Svet vníma elitných športovcov ako nejaké zázraky prírody. V skutočnosti však platí, že čo funguje pri ich tréningu, funguje aj pri bežných ľuďoch,“ povedal v rozhovore pre Business Insider.

Nórska metóda sa zameriava na optimálne nastavenie objemu tréningu. Spočíva v presnej kontrole intenzity. Cieľom je cvičiť dostatočne intenzívne na to, aby došlo k stimulácii adaptácie organizmu. Zároveň ho ale nepreťažiť a príliš neunaviť, keďže by to negatívne ovplyvnilo ďalší tréning. Nórska metóda sa uplatňuje najmä vo vytrvalostných športoch, akými sú triatlon, beh, cyklistika či plávanie, pretože sa zameriava najmä na zvyšovanie anaeróbneho prahu.

Zvyšuje takisto aj úrovne VO2 max. Ide o schopnosť tela efektívne sa okysličovať a využívať kyslík. Považuje sa za najlepší ukazovateľ kardiovaskulárnej zdatnosti, aeróbnej vytrvalosti a dlhovekosti. Nórska metóda zvyčajne zahŕňa dva až tri vysoko intenzívne tréningy na prahovej úrovni týždenne v závislosti od kondície a schopnosti regenerácie. Tie sú počas týždňa doplnené dvomi až štyrmi nízko intenzívnymi aeróbnymi aktivitami s cieľom budovať vytrvalosť bez nadmerného zaťaženia tela. Posledným dielom skladačky je vyčleniť si deň či dva na oddych. Kľúčovým princípom nórskej metódy je najmä konzistentnosť.

V rámci vysoko intenzívnych tréningov je cieľom cvičiť na úrovni anaeróbneho prahu, t. j. takej, ktorú človek dokáže udržať približne hodinu. Pri takýchto tréningoch sa striedajú intervaly vysokej záťaže s fázami oddychu. Príkladom je protokol 4x4, ktorý sa skladá zo štyroch minút intenzívneho výkonu, po ktorých nasledujú tri minúty oddychu. Jedno takéto kolo treba zopakovať štyrikrát. Ďalším príkladom je beh na tisíc metrov, po ktorom nasleduje minúta oddychu, a celé to zopakovať desaťkrát.

S vekom úroveň VO2 max klesá približne o jedno percento ročne. To znamená, že sa fyzická kondícia a celkové zdravie časom zhoršujú. Metóda intervalového tréningu 4x4 však preukázala pozoruhodné účinky proti starnutiu, keďže zlepšuje nielen hodnotu VO2 max, ale aj biologický vek.