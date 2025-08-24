Nórsko poskytne približne sedem miliárd nórskych korún (asi 590,8 miliónov eur) na systémy protivzdušnej obrany pre Ukrajinu a prispeje tak na systémy Patriot, ktoré Kyjevu dodá Nemecko. V nedeľu to oznámila tamojšia vláda.

„Spolu s Nemeckom teraz zabezpečujeme, aby Ukrajina dostala výkonné systémy protivzdušnej obrany. Nemecko a Nórsko veľmi úzko spolupracujú na podpore Ukrajiny v jej boji za obranu krajiny a ochranu civilného obyvateľstva pred ruskými vzdušnými útokmi,“ uviedol premiér Jonas Gahr Störe.

Nórsko a Nemecko budú financovať dva systémy Patriot vrátane rakiet. Okrem toho Oslo prispeje na nákup radarov protivzdušnej obrany od nemeckého výrobcu Hensoldt a systémov protivzdušnej obrany od spoločnosti Kongsberg.

„Protivzdušná obrana je tiež kľúčová pre ochranu vojenských jednotiek a infraštruktúry. Teraz spolu s Nemeckom ďalej zintenzívňujeme naše úsilie,“ vyhlásil nórsky minister obrany Tore O. Sandvik.

WA 29 Gnoien - Konvoj vozidiel nemeckej armády, ktorý presúva dve z troch batérií systému protivzdušnej obrany Patriot zo základne Gnoien v spolkovej krajine Meklenbursko-Predpomoransko do Poľska v pondelok 23. januára 2023. Systémy Patriot z Nemecka už dorazili na miesto pôsobenia v Poľsku, uviedla vo štvrtok 26. januára najväčšia poľská súkromná rozhlasová stanica na svojom webe RMF24.pl. Vojenský transport dvoch batérií Patriot sa vydal na cestu v pondelok ráno 23. januára. Kým sa dostali do
