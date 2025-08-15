Generálny riaditeľ Naftogazu Serhij Koreckyj oznámil, že nórska vláda poskytne 1 miliardu nórskych korún (84,06 milióna eur) na dovoz zemného plynu pre vykurovaciu sezónu 2025 – 2026. Podľa neho táto pomoc pomôže Ukrajincom prežiť zimu a posilní energetickú bezpečnosť krajiny.
Premiérka Julija Svyrydenková informovala o podpise dohody medzi Naftogazom a Európskou bankou pre obnovu a rozvoj na úver 500 miliónov eur so zárukami Európskej únie, bez záruky ukrajinského štátu.
Podľa spoločnosti ExPro sú zásoby plynu v podzemných zásobníkoch na najnižšej úrovni za posledných 12 rokov. Naplnené sú na 32,3 percenta, čo je predstavuje 10 miliárd kubických metrov. Ukrajina potrebuje od augusta do októbra doviezť približne 1,7 miliardy kubických metrov.
Analytici časopisu Ukrrudprom upozornili, že nízky dovoz súvisí s nedostatkom financií Naftogazu. Firma si nedávno požičala od Ukrgasbank a Privatbank 9,4 miliardy hrivien (196,8 milióna eur), čo vystačí na nákup len 400 miliónov kubických metrov.
Naftogaz stále nakupuje prevažne ruský plyn zo Slovenska a Maďarska. Ukrajina od 1. januára zastavila tranzit ruského plynu do Európy cez svoju prepravnú sústavu a začiatkom júla prvýkrát využila Transbalkánsky koridor vedúci z Grécka cez Bulharsko, Rumunsko a Moldavsko až na ukrajinské hranice.