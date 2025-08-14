Nórska centrálna banka v súlade s očakávaniami ponechala úrokové sadzby bez zmeny, pričom signalizovala ich možné zníženie do konca roka. Výbor pre menovú politiku a finančnú stabilitu potvrdil hlavnú úrokovú sadzbu na úrovni 4,25 percenta.
V júni finančná inštitúcia prvýkrát po piatich rokoch sadzbu znížila o 25 bázických bodov. Boj proti inflácii ale podľa banky ešte nie je na konci, preto treba naďalej uplatňovať prísnu menovú politiku.
„Zároveň ale nechceme obmedzovať ekonomiku viac, ako je potrebné,“ uviedla guvernérka Ida Wolden Bacheová. Banka plánuje pokračovať v opatrnom uvoľňovaní menovej politiky.
Ekonomické podmienky sa od júnového zasadnutia výraznejšie nezmenili a výhľad naďalej ovplyvňuje väčšia než zvyčajná neistota.