Airbus začal koncom roka 2024 dodávať na trh nové lietadlo A321XLR. Doteraz eviduje vyše 500 objednávok, pričom mnohé pochádzajú od leteckých spoločností, ktoré hľadajú náhradu za staršie modely od amerického Boeingu. Airbus tak efektívne využil medzery v produktovom portfóliu svojho najväčšieho rivala.

Okrem toho na rozdiel od neho nezápasí s finančnými problémami, a tak môže bez obáv investovať do nákladného vývoja novej generácie lietadiel. Tým si dokáže získať náskok v boji o budúce líderstvo v odvetví a udávať ďalšie desiatky rokov smer, ktorým sa bude tento duopol uberať.

Bezkonkurenčná novinka

Nový model od Airbusu už zaujal aj niektorých z najvýznamnejších zákazníkov Boeingu. Spoločnosti American Airlines a United Airlines si ho vybrali ako náhradu za starnúce lietadlá Boeing 757. Medzi ďalších zákazníkov patrí napríklad aj austrálska spoločnosť Qantas.

Atraktívnosť modelu XLR spočíva v jeho obrovskej palivovej nádrži, ktorá mu umožňuje robiť 11-hodinové lety a prepraviť až 220 pasažierov. Tento dolet je podstatne dlhší než v prípade bežných úzkotrupých lietadiel, čo umožňuje leteckým spoločnostiam otvárať nové priame trasy bez nutnosti naplniť väčšie, širokotrupé alternatívy.

Nový model má ešte jednu výhodu – nemá takmer žiadnu konkurenciu. Boeing ukončil výrobu modelu 757 v roku 2004. V roku 2020 zas zrušil plány na vývoj nového lietadla, ktoré by konkurovalo modelu XLR. Najväčšou hrozbou tak ostáva model 737 MAX 10. Jeho výroba sa ale roky omeškala, keďže Boeing stále čaká na schválenie od Federálneho leteckého úradu (FAA).

Trápenie Boeingu

Airbus v roku 2019 zosadil Boeing z pozície najväčšieho výrobcu lietadiel na svete po tom, čo dve tragické nehody spôsobili uzemnenie modelov 737 MAX. Rok 2024 nebol pre americkú firmu o nič jednoduchší. Boeing musel čeliť viacerým významným prekážkam, ktoré vážne poškodili jeho povesť. Spoločnosť bojovala s rôznymi technickými problémami, bezpečnostnými incidentmi, odchodmi manažérov, štrajkami zamestnancov a prepúšťaním. Všetky tieto výzvy oslabili finančnú stabilitu a prevádzkovú efektivitu Boeingu.

Jeden z najväčších problémov americkej firmy predstavuje oneskorenie dodávky dvoch nových lietadiel Air Force One pre amerického prezidenta. Zákazku mala pôvodne dokončiť v roku 2024, no podľa najnovších odhadov nebude hotová skôr než v roku 2029. Meškania spôsobili najmä problémy v dodávateľskom reťazci, meniace sa požiadavky a finančné straty.

Chýbajúce Air Force One už začali frustrovať aj amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten naznačil, že vláda zvažuje alternatívne riešenia: „Hľadáme iné možnosti, pretože Boeingu to trvá príliš dlho.“ Kúpa lietadiel od Airbusu ale podľa neho neprichádza do úvahy, hoci ide o jediného ďalšieho globálneho dodávateľa veľkých širokotrupých lietadiel. Americký prezident sa skôr prikláňa k nákupu použitých lietadiel od Boeingu.

Ďalší vážny incident sa odohral 5. januára 2024, keď sa krátko po štarte letu spoločnosti Alaska Airlines odlomila časť trupu prakticky nového lietadla Boeing 737-9 Max. Po tejto udalosti FAA okamžite nariadil uzemnenie ďalších 171 kusov tohto modelu. Následné inšpekcie odhalili viaceré závažné nedostatky, napríklad uvoľnené skrutky, čo vyvolalo obavy zo systémových problémov vo výrobe. FAA odvtedy výrazne sprísnil dohľad nad výrobnými procesmi Boeingu.