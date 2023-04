V Nitrianskom samosprávnom kraji chýbajú desiatky lekárov. V regióne sú prázdne ambulancie lekárov pre dospelých i pediatrov. Podľa krajskej poslankyne a lekárky Moniky Kolejákovej môžu už čoskoro chýbať aj viaceré ambulancie odborných lekárov.

Ako uviedla, v roku 2021 bolo v NSK zatvorených 69 ambulancií z celkového potrebného počtu 319. „Žiaľ, v roku 2022 zaniklo ďalších osem, takže máme 23,5 percenta zatvorených ambulancií pre dospelých. Našťastie, máme na tieto uvoľnené miesta v príprave 26 lekárov,“ skonštatovala Kolejáková.

Podľa jej slov je nádej, že sa mierne zlepší situácia v poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre deti. Hoci k 12 zatvoreným pediatrickým ambulanciám pribudli vlani ďalšie dve, časom by na uvoľnené miesta mohli nastúpiť noví lekári. „Veľmi pozitívnou správou je, že podľa ministerstva zdravotníctva máme v príprave 13 potenciálnych pediatrov,“ povedala Kolejáková.

Zhoršiť sa však môže situácia v odborných ambulanciách. Podľa Kolejákovej je ohrozených 12 odborov, v ktorých sú lekári v dôchodkovom veku, no nemajú za seba náhradu. „Tieto odbornosti sú v absolútnom ohrození, horšie je na tom už len Banskobystrický kraj. Chýba nám informácia či sú v príprave lekári, ktorí by mohli nastúpiť na potenciálne uvoľnené miesta. Tým by sa odvrátilo riziko zániku poskytovania zdravotnej starostlivosti v daných oblastiach našim obyvateľom,“ uviedla Kolejáková.

Ako doplnila, medzi ohrozenými odbornosťami je napríklad maxilofaciálna stomatochirurgia, pracovné lekárstvo, reprodukčná medicína, onkogynekológia, odbor psychiater-sexuológ, detský urológ, detský nefrológ či detský chirurg.