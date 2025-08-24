V Nitre sa 3. septembra začne jubilejný 50. ročník výstavy Agrokomplex. Ako informoval štátny podnik Agrokomplex Národné výstavisko, návštevníkov čaká vyše 500 vystavovateľov a bohatý program, ktorý potrvá do 7. septembra.
Podľa organizátorov ponúkne výstava najrozsiahlejšiu prehliadku poľnohospodárskych strojov. Návštevníci sa môžu tešiť aj na Traktorparádu v Slovenskom poľnohospodárskom múzeu. „Združenie Agrion organizuje počas výstavy aj súťaž odborných zručností žiakov stredných odborných škôl AgroSkills 2025,“ priblížili organizátori.
Návštevníci sa môžu tešiť aj na vystúpenia Národného žrebčína Topoľčianky, výstavy zvierat i Majstrovstvá Slovenska v králičom hope. Atmosféru liptovského salaša navodí vyše 200 oviec, na ktoré bude dozerať bača Štefan Črep z Liptovskej Lúžnej.
Výstava ponúkne priestor aj producentom potravín a držiteľom ocenenia Značka kvality SK. Nebudú chýbať ani farmárske trhy i expozície ovocia a zeleniny. „Pavilóny A a B budú naplnené interaktívnymi prvkami, ktoré hravou formou priblížia návštevníkom Program rozvoja vidieka na nasledujúce obdobie. V Medzinárodnom pavilóne sa predstaví okrem Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska, Rumunska a Slovinska aj Čína,“ informovalo výstavisko.
Agrokomplex ponúkne aj výstavu Poľovníctvo, lesníctvo a rybárstvo. V pavilóne G bude nainštalovaná expozícia venovaná ochoreniu slintačky a krívačky, ktorá v marci 2025 postihla aj Slovensko. Poukáže na dôležitosť spolupráce pri ochrane zdravia zvierat aj ľudí a vyzdvihne nasadenie všetkých, ktorí stáli v prvej línii počas krízových situácií.
Súčasťou sprievodného programu budú aj viaceré vzdelávacie i odborné podujatia. „V areáli Slovenského poľnohospodárskeho múzea sa v sobotu 6. septembra uskutoční aj ôsmy ročník Medzinárodných chodeckých pretekov Acerola Grand Prix,“ doplnili organizátori.