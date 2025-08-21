Nitra spolu s hokejovým klubom HK Nitra predstavila plán na výstavbu novej multifunkčnej haly, ktorá nahradí zimný štadión. Hala má stáť 60 až 65 miliónov eur. Na úvodné práce vrátane architektonickej súťaže mesto vyčlenilo 330-tisíc eur.
Primátor Marek Hattas zdôraznil, že projekt pod Nitrianskym hradom možno zrealizovať len v spolupráci mesta, kraja, štátu a športových zväzov. Príprava už trvá niekoľko rokov a samotné stavebné povolenie si vyžiada ďalší rok až dva.
Krajskí poslanci ocenili nadregionálny význam haly, no upozornili na vysoké náklady. Poslanec Iván Farkas poukázal, že suma prevyšuje rozpočty viacerých ministerských výziev. Predseda NSK Branislav Becík zdôraznil, že mesto ani kraj projekt sami nezvládnu, keďže ročné kapitálové výdavky NSK sú 60 miliónov eur.
Hlavným investorom musí byť štát, uviedol Marek Hattas. Presné financovanie sa určí po dokončení projektovej dokumentácie. Prezident HK Nitra Miroslav Kováčik pripomenul, že klub tento rok oslavuje 100 rokov hokeja v Nitre. Nová hala má kapacitu 6 000 miest, pričom športové využitie bude tvoriť 70 percent a kultúrne podujatia zvyšok.