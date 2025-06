Oceliarske spoločnosti Nippon Steel a U. S. Steel dokončili uzavretie partnerstva, v rámci ktorého bude mať americká vláda v podstate právo veta pri významných rozhodnutiach o pracovných miestach v USA.

Po osemnásťmesačnom úsilí japonská spoločnosť súhlasila s úpravou pôvodnej dohody o kúpe U. S. Steel za 14,9 miliardy amerických dolárov (12,95 miliardy eur), pričom v rámci prepracovanej dohody získala americká vláda právomoc vymenovať člena predstavenstva, ako aj neekonomickú zlatú akciu v spoločnosti.

Úplná akvizícia ikonickej americkej spoločnosti totiž narazila na odmietavý postoj ako predchádzajúceho prezidenta Joea Bidena, tak aj súčasného Donalda Trumpa. Ako dôvod uviedli obavy o národnú bezpečnosť.

Zlatý podiel dáva vláde USA právo veta nad množstvom rozhodnutí oceliarní, od zatvárania závodov po znižovanie výrobnej kapacity a presúvanie pracovných miest do zámoria. To predstavuje neobvyklú úroveň kontroly, ktorú spoločnosti zverili vláde, aby zachránili dohodu po tŕnistej ceste k schváleniu. Zahrnutie zlatej akcie na získanie súhlasu Výboru pre zahraničné investície v USA, ktorý skúma zahraničné investície z hľadiska rizík pre národnú bezpečnosť, by však mohlo vyhnať zámorských investorov preč z amerických spoločností, upozornili právnici.