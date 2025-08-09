Niektoré poľské firmy zneužili európske dotácie z miestneho Národného plánu obnovy (KPO), podľa médií ich využili napríklad na nákup jácht, solárií alebo kávovarov. Server Gazeta.pl napísal, že nezrovnalosti sa týkajú len oblasti hotelierstva a reštaurácií, ktorá predstavuje menej ako 0,5 percenta z celkovej hodnoty KPO.
Na internetovej stránke KPO sa podľa serveru Onet objavila mapa zobrazujúca firmy, ktoré z fondu dostali dotácie. Zo zdrojov, ktoré mali mieriť na financovanie inovácií, ale napríklad v rámci programu na „ochranu pred dôsledkami potenciálnej krízy" zaplatili firemné jachty, výmenu nábytku či nákup virtuálnej strelnice. Informácie vyvolala u poľskej verejnosti pobúrenú reakciu.
„Nebudem tolerovať žiadne plytvanie finančnými prostriedkami z KPO," uviedol poľský premiér Donald Tusk. Informoval tiež, že hovoril s ministerkou pre rozvojové fondy a regionálnu politiku Katarzynou Pelczyńskou-Nalenczovou a dozvedel sa o možných nezrovnalostiach.
„Ministerstvo pre rozvojové fondy a regionálnu politiku si je toho vedomé už nejaký čas," pokračoval premiér a doplnil, že Poľská agentúra pre rozvoj podnikania, ktorá je za rozdeľovanie dotácií z EÚ zodpovedná, prechádza aktuálne kontrolou. Jej riaditeľka bola na konci júla, keď sa vláda o nezrovnalostiach dozvedela, odvolaná bez ďalšieho vysvetlenia.
Na prípad reagovala aj Pelczyńská-Nalenczová. „Všetko skontrolujeme tak, aby neprekĺzla ani myš," uviedla. Prípadom sa zaoberá aj prokuratúra vo Varšave, ktorá začala vyšetrovanie mediálnych správ o nezrovnalostiach pri poskytovaní dotácií z KPO, informovali jeho zástupcovia.
Pre Poľsko bolo v únijnom pláne obnovy vyčlenených celkovo 59,8 miliardy eur, z toho 25,3 miliardy eur vo forme grantov a 34,5 miliardy eur vo forme zvýhodnených úverov. Do konca roka 2024 mu EÚ v rámci plánu vyplatila 15,8 miliardy eur.
Európska únia financie pre KPO určené Varšave zamrazila za predchádzajúcej poľskej vlády národnokonzervatívnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) pre spory o právny štát. Jej politici, ktorí v súčasnosti predstavujú najväčšiu opozičnú stranu, v reakcii na zistenia vyzvali Tuska na demisiu.