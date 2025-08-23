Keď Diar Khal 6. decembra 2014 vystúpil z autobusu v Nemecku, poznal krajinu len ako domov automobilky Mercedes-Benz. Po úteku pred občianskou vojnou v Sýrii a náročných rokoch práce v Turecku začínal od nuly. Dnes má 26 rokov, hovorí plynule po nemecky, žije v Mannheime a zamestnáva 15 ľudí vo vlastnom startupe NewStarters, ktorý vyvinul aplikáciu na pomoc migrantom pri zvládaní nemeckej byrokracie.
Podobné príbehy zverejnené Bloombergom ukazujú, že migranti postupne nachádzajú cestu na trh práce. Podľa Inštitútu pre výskum zamestnanosti približne dve tretiny utečencov, ktorí prišli v rokoch 2013 až 2019, majú dnes prácu. Ich miera zamestnanosti je iba o deväť percentuálnych bodov nižšia než celonemecký priemer. „Na začiatku boli náklady značné, no keď utečenci nastúpia do zamestnania, prestávajú byť záťažou pre verejné financie,“ tvrdí vedúci oddelenia migračných štúdií Herbert Brücker.
Ekonomický prínos potvrdzuje aj člen Nemeckej rady hospodárskych expertov Martin Werding. Odhaduje, že každý nový imigrant prispeje štátnemu rozpočtu v nasledujúcich desaťročiach v priemere 7 100 eurami ročne, čo znamená približne tri miliardy eur ročne.
Dôvodom je najmä omladzovanie pracovnej sily a rozkladanie dôchodkových výdavkov na širšiu základňu prispievateľov. „Z demografického hľadiska sme od migrácie závislí,“ upozorňuje M. Werding.
Napriek týmto faktom sa politická atmosféra mení. Po tom, čo bývalá kancelárka Angela Merkelová pred desiatimi rokmi otvorila hranice utečencom, krajne pravicové strany využívajú obavy ľudí z migrácie na posilňovanie svojej pozície. Podľa Dira Khala je spoločnosť dnes menej otvorená: „Niekedy máte pocit, že už sa vám nechce prispievať, keď ste neustále obviňovaní.“
Nemecko pritom potrebuje ročne okolo 400-tisíc nových pracovníkov, aby udržalo veľkosť pracovnej sily. Štát však v minulosti robil chyby – migrantom spočiatku zakázal pracovať alebo ich umiestňoval do vidieckych oblastí s vysokou nezamestnanosťou.