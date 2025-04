Tržby spoločností na Slovensku vlani medziročne klesli o vyše tri percentá, pričom sumárny zisk sa prepadol až o viac ako 18 percent, vyplýva z analýzy FinStatu.

Celkové tržby firiem, ktoré v riadnom termíne podali účtovnú závierku, dosahovali v roku 2024 viac ako 84 miliárd eur. Medziročne klesli o približne 2,6 miliardy eur. Ich celková EBITDA vlani dosiahla osem miliárd eur, pričom rok predtým bola vyššia o asi 400 miliónov eur.

Dôvodom poklesu je aj spomaľujúca sa inflácia v hospodárstve, za ktorú môže bázický efekt. „Kým v roku 2023 prekračovala medziročná inflácia desať percent, v roku 2024 dosahovala necelé tri percenta. Napriek miernemu poklesu tržieb spoločnostiam výrazne klesol zisk – až o 18,8 percenta,“ priblížil FinStat.

Viacero významných firiem sa vlani dostalo do výraznej straty. „Najvyššiu stratu – až 69,5 milióna eur – vykázala Eurovea Services, po ktorej nasledujú Železiarne Podbrezová so stratou 30,8 milióna eur a HB Reavis Group so stratou 30,4 milióna eur. Celkový pokles zisku ešte nafúkla Východoslovenská energetika Holding, ktorej 259-miliónový zisk v roku 2023 sa prepadol vlani na stratu pol milióna eur,“ dodal FinStat.