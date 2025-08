Pre niektorých ľudí znamená jedlo dostatočné zasýtenie až do nasledujúceho chodu, pre iných je hlad komplikovanejší jav. Vedci rozlišujú tri základné typy hladu: fyzický, hedonický a emocionálny. Porozumenie týmto kategóriám môže pomôcť efektívnejšie zvládať chuť do jedla a podporiť celkové zdravie, upozorňuje The Telegraph.

Fyzický (homeostatický) hlad

Ide o prirodzený signál tela, že potrebuje doplniť energiu. Prejavuje sa škvŕkaním v žalúdku, úbytkom energie či podráždenosťou, spôsobenou poklesom hladiny glukózy v krvi. Častým dôvodom problémov s fyzickým hladom je strava bohatá na rafinované sacharidy, ktoré spôsobujú rýchle výkyvy hladiny cukru a následný hlad.

Štúdia King’s College London ukázala, že keď hladina cukru v krvi klesne pod základnú hodnotu, ľudia pociťujú 9-percentný nárast hladu a zjedia o 300 kalórií viac denne.

Odporúčania:

nahradiť biele pečivo a ryžu celozrnnými alternatívami (jačmeň, ovos, raž, quinoa)

zvýšiť príjem vlákniny, ktorej nedostatkom trpí 93 percent populácie

začínať deň raňajkami s bielkovinami (napr. vajcia, jogurt) a vlákninou (ovocie, semienka)

Hedonický hlad

Tento typ hladu je poháňaný chuťou a pôžitkom. Ide o túžbu po jedle bez fyzickej potreby – napríklad vôňa čerstvého pečiva alebo chuť čokoládového dezertu. Hedonický hlad je spojený s uvoľňovaním dopamínu v mozgu a posilňuje cyklus odmeňovania. Stal sa významným faktorom nadmerného príjmu kalórií. Pri niektorých ľuďoch vedie až k závislosti na jedle.

Odporúčania:

neodopierať si obľúbené jedlá, ale kombinovať ich s potravinami s bielkovinami, vlákninou a zdravými tukmi (napr. čokoládu s orechmi a ovocím)

udržiavať pravidelný režim stravovania, najmä v stave neutrálnosti, keď ešte nepociťujeme silný hlad

zabezpečiť si kvalitný spánok, ktorý ovplyvňuje hladinu ghrelínu

zaradiť do jedálnička štipľavé a horké potraviny, ktoré podporujú uvoľňovanie hormónov sýtosti

Emocionálny hlad

Podstata tohto hladu spočíva v konzumácii jedla v reakcii na stres, smútok alebo nudu. Nie je motivovaný energetickou potrebou, ale emocionálnou. Často prebieha podvedome a je sprevádzaný pocitmi viny alebo výčitkami po jedle.

Odporúčania: