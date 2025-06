Izrael počas leteckých útokov zničil niektoré nadzemné budovy iránskych jadrových komplexov. Podzemný závod Fordow na obohacovanie uránu sa mu ale pravdepodobne poškodiť nepodarilo. Na zničenie takéhoto zariadenia by totiž potreboval špeciálne bomby, ktoré sú silnejšie než akákoľvek konvenčná zbraň v arzenáli Izraelu.

Fordow sa podľa odhadov expertov nachádza 80 až 90 metrov pod zemou. Hovorí sa mu aj hora osudu. Inšpektori OSN, ktorí miesto navštívili, hovorili o tuneli s hrubými stenami a dverami odolnými proti výbuchu.

Tu prichádza na scénu bomba MOP (Massive Ordnance Penetrator) s hmotnosťou až 13 ton. Pre porovnanie, iné konvenčné bomby vážia približne jednu tonu. Zhodiť na cieľ ju dokážu len bombardéry B-2 Spirit, ktoré tvarom pripomínajú UFO. Tie má podľa Economistu k dispozícii výlučne americké letectvo. Víkendový útok na iránske jadrové komplexy Fordow, Natanz a Isfahán bol prvý raz, čo Spojené štáty bomby MOP použili v bojových podmienkach.

MOP sú navrhnuté tak, aby dokázali zničiť opevnené ciele nachádzajúce sa hlboko pod zemou vrátane bunkrov a tunelov. Umožňuje im to najmä ich špeciálny dizajn, obrovská hmotnosť a odolný materiál. MOP fungujú tak, že najprv preniknú hlboko pod zem a potom vybuchnú.

Bomba sa zhadzuje z veľkej výšky a pri prerážaní povrchu sa spolieha len na kinetickú energiu. Je užšia než bežné bomby, aby sa všetka energia sústredila na malú plochu. Väčšinu hmotnosti tvorí hrubý oceľový plášť zo špeciálnej mimoriadne pevnej zliatiny známej ako Eglin Steel. Výbušná náplň zodpovedá za 20 percent. MOP dokáže údajne preraziť až 60 metrov hrubý betón.

Hoci zvládne preniknúť do veľkých hĺbok, nemusí byť vždy až taká presná. Podobne ako väčšina amerických navádzaných bômb sa aj MOP spolieha na navigáciu prostredníctvom GPS satelitov. Vojenské GPS by síce malo byť odolné proti rušeniu, no Rusom sa vo vojne na Ukrajine podarilo americké bomby týmto spôsobom výrazne znefunkčniť. V niektorých prípadoch sa ich presnosť údajne znížila z 20 metrov až na 1 200 metrov.