Americký prezident Donald Trump plánuje pokračovať vo svojej colnej politike zameranej na prilákanie veľkých investícií do USA. Zmenu kurzu kategoricky odmietol.

„Pre mnohých investorov, ktorí prichádzajú do Spojených štátov a investujú obrovské sumy peňazí, sa moja politika nikdy nezmení,“ napísal Trump na sociálnej sieti. „Teraz je skvelý čas zbohatnúť, byť bohatší ako kedykoľvek predtým,“ zdôraznil. Prezident vyjadril presvedčenie, že nové clá prilákajú do americkej ekonomiky investície za šesť až sedem biliónov dolárov. Šéf Bieleho domu opakovane zdôraznil, že úrady nebudú zaťažovať tarifami produkty spoločností, ktoré presúvajú výrobné zariadenia do USA.

Washington v stredu predstavil najmenej desaťpercentné clá na prakticky všetok tovar prichádzajúci do Spojených štátov. Ešte vyššie colné sadzby čakajú na desiatky krajín, ktoré majú s USA veľké obchodné deficity.