Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) tretí mesiac po sebe stúpla. Jej hodnota sa v júli zvýšila medzimesačne o 0,10 percenta na úroveň 4,05 percenta. Informovalo o tom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.
Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku (PDU), ktorý je hlavným ukazovateľom nezamestnanosti na Slovensku, stúpol v júli v ŽSK na úroveň 3,20 percenta.
Najnižšiu úroveň PDU z 11 okresov ŽSK má naďalej okres Žilina s 2,70 percenta. V Žilinskom kraji ďalej nasledujú okresy Martin (2,73 percenta), Námestovo (2,99 percenta), Bytča (3,13 percenta), Tvrdošín (3,30 percenta), Ružomberok (3,40 percenta), Čadca (3,47 percenta), Dolný Kubín (3,48 percenta), Liptovský Mikuláš (3,76 percenta), Turčianske Teplice (štyri percentá) a Kysucké Nové Mesto (4,33 percenta).