Nezamestnanosť meraná podielom disponibilných uchádzačov (PDU) o zamestnanie v produktívnom veku zostala v máji stabilná na úrovni 3,71 percenta, teda na rovnakej hodnote ako v apríli 2025. Nezmenenú medzimesačnú 4,45-percentnú hodnotu zaznamenal aj ďalší ukazovateľ, a to podiel uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na počte obyvateľov v produktívnom veku (PU), informovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).

„Dva zo štyroch ukazovateľov nezamestnanosti rezortu práce zaznamenali medzimesačný pokles. Miera nezamestnanosti počítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie sa v porovnaní s aprílom znížila o jednu stotinu percentuálneho bodu a dosiahla 5,78 percenta. Rovnako aj miera evidovanej nezamestnanosti, bývalý hlavný ukazovateľ nezamestnanosti rezortu práce, si pripísal najnižšiu úroveň od roku 1997, a to 4,82 percenta,“ upresnilo ústredie. Celkový počet uchádzačov o prácu sa ustálil na najnižšej hodnote od januára 1993, pričom predstavoval 161 053 osôb. Medzimesačne ide o mierny pokles o 284 ľudí.

V piatom mesiaci tohto roka bolo vyše 105-tisíc voľných pracovných miest, čo je najvyšší počet od januára 2000. Najviac ich bolo v Bratislavskom kraji, celkovo 46 789 a najmenej v Prešovskom kraji, a to 3 187. Celkovo zaznamenali úrady práce v máji 7 209 absolventov škôl, ktorí sa uchádzali o prácu. Z toho strednú školu ukončilo 4 691 osôb a vysokú školu 2 518. Najviac absolventov evidovali úrady práce v Košiciach, kde bolo 290 uchádzačov o zamestnanie s vysokoškolským vzdelaním a 210 osôb so stredoškolským vzdelaním. Naopak, najnižší počet absolventov stredných škôl zaznamenali úrady práce v Dolnom Kubíne, a to 38 a pri vysokoškolsky vzdelaných iba päť, konkrétne v Rožňave.

Na trhu práce sa umiestnilo 11 673 osôb, čo je o 848 menej ako v apríli tohto roka. Pre absolventov bolo voľných viac ako 46-tisíc miest. V máji bolo nahlásených aj šesť hromadných prepustení.