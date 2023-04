Miera nezamestnanosti v Spojenom kráľovstve sa za tri mesiace do konca februára 2023 nečakane zvýšila, aj keď len mierne. Tempo rastu miezd prekonalo odhady, čo sťaží centrálnej banke Bank of England rozhodovanie, či ďalej zvyšovať úrokové sadzby. Ukázali to v utorok údaje štatistického úradu ONS.

ONS uviedol, že miera nezamestnanosti v sledovanom období vzrástla na 3,8 percenta, čo je najviac od 2. štvrťroka 2022, zatiaľ čo ekonómovia predpovedali, že sa udrží na úrovni 3,7 percenta, ktorú dosiahla za tri mesiace do konca januára 2023.

Počet nezamestnaných stúpol o 49-tisíc na 1,29 milióna ľudí, pričom stúpol najmä počet tých, ktorí boli bez práce viac ako o šesť mesiacov.

Aj počet zamestnancov sa zvýšil, a to o 169-tisíc na 32,95 milióna vďaka zamestnancom na čiastočný úväzok a samostatne zárobkovo činným osobám.

Medziročné tempo rastu priemernej mzdy vrátane odmien sa počas troch mesiacov do konca februára udržalo stabilné na úrovni 5,9 percenta, zatiaľ čo reálne mzdy klesli o tri percentá, čo je najviac od februára do apríla 2009.

Aj rast miezd bez odmien bol stabilný a zostal na úrovni 6,6 percenta.

„Platy naďalej rastú pomalšie ako ceny, takže zárobky v reálnych číslach stále klesajú, aj keď rozdiel medzi rastom zárobkov vo verejnom a súkromnom sektore sa ďalej zmenšuje,“ uviedol Darren Morgan zo štatistického úradu ONS.