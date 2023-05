Átrium na newyorskej Wall Street 60 bolo kedysi pulzujúcou tepnou pre tisíce zamestnancov Deutsche Bank. Dnes je tam všade úplné ticho aj počas zvyčajne rušného rána. Takmer 50-poschodový mrakodrap, ktorý vlastní singapurský štátny investičný fond a skupina Paramount Group, je vyľudnený od roku 2021, píše Bloomberg. Deutsche Bank sa vtedy ako jediný nájomca presťahovala do Columbus Circle. Majitelia budovy medzitým využili hluché obdobie na nákladnú rekonštrukciu v snahe prilákať nových nájomníkov.



Zatiaľ sa však žiadni nenašli. Vzhľadom na možnosť pracovať z domu firmy stále nevyužívajú dostupné kancelárske kapacity. V New Yorku, ale aj v iných mestách to prispieva k bezprecedentnému množstvu nevyužitých priestorov. Miera neobsadenosti dosiahla tento rok rekordných 22,7 percenta; desaťročia predtým nikdy neprekročila 11 percent ročne. Očakáva sa, že minimálne do roku 2026 neklesne pod 19 percent.



New York ako mesto vo všeobecnosti vykazuje známky otrasenia sa z pandémie. Nájomné v bytoch stúpa, turisti sú späť, aj rady pred reštauráciami Sweetgreen sú opäť dlhé, no kancelárie stále zívajú prázdnotou, najmä na Lower Manhattane.



Nájomné za kancelárske priestory sa nachádza hlboko pod úrovňami pred pandémiou a je najnižšie za celé desaťročie. Napríklad v kanceláriách na Manhattane bolo podľa spoločnosti Colliers v apríli 2023 v priemere 75,13 dolára za štvorcový meter, čo je o 50 centov menej ako vlani.

Výpadok v daňových príjmoch

Mesto sa pritom spoliehalo na neustále sa rozširujúci sektor komerčných nehnuteľností; príjmy z daní mali slúžiť na prevádzku škôl, platy policajtov či odvoz odpadu. Dane z komerčných nehnuteľností totiž tvoria približne 20 percent celkových daňových príjmov mesta.



Počas ôsmich rokov pred pandémiou rástli daňové príjmy v priemere o 4,7 percenta ročne, čo zhruba zodpovedá výdavkom mesta. To umožnilo bývalému newyorskému starostovi Billovi de Blasiovi najať tisíce nových zamestnancov a rozšíriť programy financované mestom bez toho, aby musel zvažovať prepúšťanie alebo znižovanie nákladov.



„Bill de Blasio bol najšťastnejší starosta,“ povedal zástupca finančného kontrolóra štátu New York Rahul Jain. Súčasná administratíva stojí pred veľkou výzvou ako vykryť výdavky na vzdelávanie, zdravotnú starostlivosť, zvyšovanie miezd pre zamestnancov mesta, ale aj neočakávaný nárast počtu žiadateľov o azyl.