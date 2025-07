Spoločnosť Newcleo, ktorá nedávno podpísala dohodu s JAVYS-om, smerujúcu k výstavbe štyroch modulárnych jadrových reaktorov v Jaslovských Bohuniciach, dosiahla dôležitý míľnik pre výrobu jadrového paliva. Vo Francúzsku získala súhlas na kúpu pozemku pre budúci závod, ktorý bude recyklovať vyhoreté palivo aj zo Slovenska.

Palivo by sa malo následne používať v modulárnych reaktoroch v Jaslovských Bohuniciach, pretože pôjde o takzvané rýchle reaktory schopné viacnásobne využiť použité palivo z existujúcich atómových blokov.

Cieľom priemyselného projektu je vyrábať nové palivo MOX z jadrových materiálov získaných pri prepracovaní vyhoretého paliva, ktoré bude určené na použitie v pokročilých reaktoroch využívajúcich rýchle neutróny.

Závod je navrhnutý ako modulárne zariadenie a očakáva sa, že jeho výrobná kapacita sa bude podľa potreby rozširovať.

Prvá linka s plánovaným spustením v roku 2030 by počas výstavby zamestnala dvetisíc ľudí a vytvorila 850 priamych pracovných miest. Ďalšie 3,2-miliardové investície by mohli do roku 2040 umožniť vznik ďalších dvoch liniek, čím by sa celkový počet priamych pracovných miest v závode zvýšil na 1 700.